Kicillof detalló los motivos por los que no le contestó a Virginia Gallardo

La semana pasada, Axel Kicillof había asistido como invitado al programa Polémica en el bar, de América. Allí, la panelista Virginia Gallardo le había hecho un planteo acerca de la inflación y la emisión monetaria, pero el economista no contestó la pregunta.

Esta mañana, Kicillof fue entrevistado en Radio Metro y se refirió al tema. En principio, sostuvo que no contestó “porque estábamos en un programa cómico, liviano. Me hizo una pregunta sobre el monetarismo. Estoy dispuesto a discutirlo con ella el día que quiera, podemos hablar largamente”. A continuación, sostuvo que pergaminos no le faltan para hablar del tema, ya que tiene “una tesis doctoral sobre ese tema: Keynes y los monetaristas, y también di clases de Macroeconomía”.

Igualmente, le tiró flores a Gallardo, ya que sostuvo que la pregunta era “compleja e interesante, y hay escritos desde hace 200 años de pensamiento económico” pero que no contestó ya que consideraba que “no daba para Polémica en el bar”.

Para finalizar sí deslizó su pensamiento y aprovechó para pegarle al actual gobierno, ya que sostuvo que restringió la oferta monetaria “tremendamente, ya que cayó 47% la base monetaria respecto a la evolución de los precios. Entonces no tengo que explicarlo yo, los que tienen que explicar son los monetaristas”.