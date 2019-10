Kicillof cruzó a Macri tras el debate: "No vamos a contestar provocaciones, vamos a dar abrazos"

No pasaron 24 horas de que Mauricio Macri deslizara en un tramo del debate presidencial, al filo del gong, una renovada acusación contra un candidato que no estaba en ningún atril: "Me imagino que (Axel) Kicillof va a hacer una narcocapacitación en las escuelas”.

Desde que en una entrevista relacionara la pérdida del trabajo con el "narcomenudeo", la Casa Rosada a pleno le apuntó contra el ex ministro de Economía que sacó 20 puntos de diferencia a María Eugenia Vidal en las PASO. Como días atrás, Kicillof insistió que se trata de una "campaña sucia".

"Han vuelto a atacarnos a nosotros como último intento de conseguir un voto más. Es muy penoso y da verguenza ajena ver a un Gobierno entrero haciendo cualquier cosa por un voto", sentenció el aspirante del Frente de Todos.

"Quedan dos semanas (para las generales). Se nos juega el futuro, no podemos dejar que nos saquen ni un minuto la concentración, que nos pongan a nosotros del lado de la violencia. Son provicnaciones, no vamos a contestar provocaciones, vamos a dar abrazos, vamos a sumar absolutamente a todos a este Frente que no viene contra alguien", resumió durante un acto de campaña en Junín.

Después de frenar el acto por una señora que se descompuso, con los candidatos Sergio Massa y Mario Meoni sobre el escenario, Kicillof le replicó al Presidente de forma genérica: "Nosotros no vamos a inventar mentiras, a perseguir a nadie. Venimos a proponerles una vida más digna". Y completó: "No necesitamos recurrir a una campaña sucia, pero el problema es que van a seguir las provocaciones. Provocan para que estemos todo el día a la defensiva y perdamos el tiempo".

Sin embargo, Kicillof le dedicó un párrafo a Macri. "Ganaron con promesas, gobernaron con excusas. Escuche Presidente, lo que pidieron las urnas es más gestión y menos marketing, más compromiso y menos negocio", sostuvo.

Antes, a su turno, también Massa defendió a Kicillof, al comentar el debate de anoche. "Mientras había alguien que desnudaba las mentiras de este Presidente que se va, habia un Presidente candidato atacando, agrediendo, haciendo campaña sucia, difamando a nuestro candidato a gobernador", evaluó el aspirante a diputado. "Quiero desde acá decirle al Presidente Macri que en su gira despedida (por el SisepuedeTour) en lugar de difamar, se dedique a mirar el desastre que está dejando", cerró el líder renovador.