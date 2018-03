Kicillof criticó el acuerdo con los buitre y acusó al Gobierno de usar la causa de dólar futuro como "cortina de humo"

"Quieren tener a los argentinos discutiendo sobre causas sin sentido contra funcionarios kirchneristas mientras endeudan al país", criticó esta noche Axel Kicillof, actual diputado y ex ministro de Economía, sobre el acuerdo que anunció hoy el Gobierno nacional con los fondos buitre.

El ex ministro de Cristina Kirchner deslizó de esta forma que la citación del juez Claudio Bonadio a Tribunales fue una "cortina de humo" para que la agenda de los medios de comunicación eluda el tema del endeudamiento del país.

"Macri cambió 6,7,8 por el 12, 13, 14", dijo Kicillof

"Bonadío me citó a declarar el 12 de abril, a CFK el 13, y no entendíamos por qué lo había anunciado con 45 días de antelación. Pero el anuncio de que el “acuerdo” con los buitres vence el 14 de abril confirmó nuestras sospechas. La causa es una cortina de humo para tapar el nuevo sobreendeudamiento de la Argentina", escribió el ex funcionario en una serie de tuits en su cuenta personal.

Además, Kicillof indicó que "era absolutamente innecesario hacer una megadevaluación y un tarifazo" y que tiene "muchas consecuencias, por ejemplo los precios".

El juez Claudio Bonadio citó a brindar declaración indagatoria a Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Alejandro Vanoli, para que brinden información de cómo se realizaron los contratos de dólar a futuro durante los últimos meses de la gestión kirchnerista.

Bonadío me citó a declarar el 12 de abril, a CFK el 13, y no entendíamos por qué lo había anunciado con 45 días de antelación. — Axel Kicillof (@Kicillofok) 1 de marzo de 2016

Pero el anuncio de que el “acuerdo” con los buitres vence el 14 de abril confirmó nuestras sospechas. — Axel Kicillof (@Kicillofok) 1 de marzo de 2016

La causa es una cortina de humo para tapar el nuevo sobreendeudamiento de la Argentina. — Axel Kicillof (@Kicillofok) 1 de marzo de 2016