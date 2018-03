Kicillof calificó de "absurda" la investigación del juez Bonadio

El diputado nacional Axel Kicillof definió como "una vergüenza escandalosa" a la causa que investiga las pérdidas ocasionadas por las operaciones de venta de dólar a futuro realizadas en 2015, sostuvo que las acusaciones "son absurdas" y señaló que "en las 1000 páginas del expediente no hay ninguna denuncia sobre un eventual beneficio" para alguien por esas operatorias.

Así lo afirmó en el escrito que presentó al juez federal Claudio Bonadio en el marco de una indagatoria en la que, en un breve trámite, el ex ministro de Economía se limitó a entregar el texto y no respondió preguntas, mientras en el hall del cuarto piso de los Tribunales Federales de Comodoro Py lo aguardaban legisladores, ex funcionarios y dirigentes kirchneristas.

Kicillof cargó duramente contra el juez al considerar "absurdo" su pretensión de "demostrar algo prácticamente esotérico", como "si el precio que fijó el Banco Central" para esas operaciones de dólar a futuro "era o no el correcto".

Kicillof apuntó contra lo que denominó "denuncias boligoma", en alusión al clásico pegamento sintético utilizado por los chicos, porque "consisten en cortar y pegar la nota de diario Clarín, y convertirla en denuncia y causa judicial".

Tras poner el foco en "el absurdo de que el Poder Judicial sea el que determine cuál política económica debe aplicarse en base a si es o no un delito", Kicillof le sugirió a Bonadío apuntar contra la gestión de Mauricio Macri.

"Si lo que usted busca, Señor Juez, es encontrar a los responsables de las grandes pérdidas que produce una mega devaluación, no debería perseguir a los miembros del gobierno que formé parte que, justamente, las evitó exitosamente", aseveró el ex ministro, que sugirió a Bonadio "apuntar a miembros del actual gobierno, los que pusieron en práctica una megadevaluación".