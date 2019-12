Kicillof: "La caja que nos dejan no alcanza para cubrir los primeros 30 días de gobierno"

Axel Kicillof juró esta mañana como gobernador bonaerense en la Legislatura provincial en la ciudad de La Plata, con la presencia del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, quienes abandonaron el recinto antes de que Kicillof diera su discurso.

El economista asumió el cargo acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac, y sus hijos, León y Andrés.

Durante su discurso, Kicillof aseguró que trabajará "sin descanso y con honestidad para reconstruir la provincia de Buenos Aires". También, se comprometió a recuperar los derechos perdidos, y para transformar a fondo, y en su estructura, a la provincia.

Además, Kicillof aseguró que la provincia, así como el país, ingresaron en una "nueva etapa". Y, de paso, aludió a los comicios de octubre para subrayar que los resultados fueron "contundentes". Y reflexionó sobre los resultados.

"En esta elección, lo que ganó es la idea de una provincia de Buenos Aires que vuelva a ser una provincia productiva, y no especulativa; que vuelva a ser una provincia solidaria, y no egoísta"

"Es el resultado y la expresión de la voluntad popular", indicó el economista al hablar de esos resultados, y consideró que expresaron el "malestar" así como también "rechazo". Para luego vincular este rechazo con la crisis económica, una política económica y a una lógica de gobierno que se basó en el "marketing político".

Más adelante, Kicillof habló de la unidad e instó a que sea ejercida "en la diversidad".

“Lo que nos pidieron es que hagamos un Estado que esté al lado, codo a codo, y le dé la mano a los y las bonaerenses”, concluyó Kicillof.

Más adelante, el economista habló de un “tiempo amenazante” por lo que instó a valorar que el pueblo de la Provincia “aprendió sus lecciones históricas, observó la región y el mundo, y nos trajo aquí de manera democrática y pacífica”.

“Somos hijos también, como generación, de la restauración de la democracia”, dijo para luego aclarar: “Venimos a transformar la Provincia, pero venimos a hacerlo democrática, pacíficamente, incluyendo a todos, considerando a todos”.

Y subrayó: “Esa etapa nueva es la que tenemos que construir, yo espero estar a la altura, pero quiero decir que no pretendo ser gobernador de un espacio político, ni de un grupo ni de un sector; pretendo ser el gobernador de todos y todas las bonaerenses”, remató.

Panorama nacional

“Trataré de ser lo más objetivo posible, pero hay ciertos puntos que es necesario dejarlos explicitados y planteados”, aclaró Kicillof, antes de describir "la realidad" con la que se encontró durante su recorrido por la Provincia.

“Quiero ser justo porque, muchas de las cuestiones y aspectos que pienso señalar provienen de una historia anterior, son hasta estructurales”, aclaró el flamante gobernador. Aún así, subrayó que durante los últimos cuatro años, ninguna de esas cuestiones mejoró sino que “se agravaron”, resumió el economista.

Lo primero que planteó Kicillof fue un panorama a nivel nacional. En este sentido enumeró: “Inflación acumulada de 276%; 508% de devaluación; 40,8% de la población, según algunas estimaciones debajo de la línea de pobreza, 9,5% de indigencia; 10,6% de desempleo, 158.000 puestos de trabajo perdidos en cuatro años; una deuda que representa el 95% del PBI; una caída del Producto, durante tres de los cuatro años; una pérdida del poder adquisitivo de salarios, jubilaciones; una economía, como dijo el Presidente, en un default virtual".

Además de recalcar "la vuelta del FMI en su carácter de prestamista y también autoproclamado auditor de la economía argentina”.

Dicho esto, el flamante gobernador se preguntó: “¿Por qué ocurrió esto?”, para luego aventurar que fue el resultado de haber aplicado “un antiguo y conocido modelo de valorización financiera, de endeudamiento y fuga de capitales”.

“Creo que se lo mire como se lo mire, es un mal plan económico para la República Argentina”, resumió el mandatario.

Kicillof también hizo alusión a las 3300 pymes industriales y los 9500 comercios que cerraron en los últimos cuatro años. Y subrayó: "No son números, son personas de carne y hueso".

“Yo no creo que estén dejando una vara muy alta, creo que están dejando un desempleo muy alto, una inflación muy alta, una deuda muy alta y las condiciones económicas del país y la provincia muy abajo”, remató Kicillof.

Toda esta información, anticipó el economista, se publicará en un informe.

Panorama provincial

A la hora de plantear el panorama de la provincia que gobernará, el economista planteó que fue una de las principales víctimas de las políticas económicas implementadas a nivel nacional. Así fue que argumentó que “el industricidio, el predominio de la producción por encima de la especulación, la pérdida de derechos y condiciones de vida de los sectores vulnerables afecta muy especialmente a la provincia de Buenos Aires”.

“El problema, como todo el mundo sabe, no es cuánto queda en la caja, sino las necesidades y los problemas que hay que atender con lo que queda en la caja”, dijo Kicillof respecto de los $ 25.000 millones que la gestión de Vidal dejó.

Fue en ese tramo de su discurso que Kicillof advirtió: “Lo que podemos decir es que esa cifra no alcanza para atender las obligaciones de los próximos 30 días de gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

Además de aludir al ajuste que implementó la provincia como uno de los causales de esta falta de fondos, el economista consideró que “fue un error” haber firmado “acríticamente” el consenso fiscal.

En este sentido, Kicillof aseguró: “La provincia de Buenos Aires perdió, en este tiempo, autonomía fiscal”. De paso, recordó que el Fondo del Conurbano, pese a las promesas, “no se actualizó”. Y a esto le agregó que, al mismo tiempo, “le trasladaron los costos de los subsidios”. “La cuenta da mal para la provincia”, remató el flamante gobernador.

“La cuestión de la deuda también es muy comprometida y muy preocupante”, alertó Kicillof en su alocución. Y señaló: “Pasó de ser u$s 9362 millones a ser de u$s 11.263”. Es decir, subió un 20% en cuatro años. “Pero claro, esta provincia no recauda, no produce en dólares”, ironizó. Para luego subrayar que la deuda, en pesos, se quintuplicó en la Provincia.

“Fue una muy mala y muy ruinosa administración de la deuda de la provincia”, sintetizó.

“Vamos a tener que encontrarle la vuelta”, admitió Kicillof a los problemas que enumeró para luego referirse al público: “Espero el apoyo de ustedes, y la comprensión de todos ustedes y, sobre todo, el apoyo y la comprensión de todos los y las bonaerenses”.

Pobreza

En otro tramo de su discurso, el flamante gobernador hizo alusión a la pobreza. En este sentido, hizo alusión a los datos de la UCA, para afirmar que hoy, en la provincia, hay un total de 5,5 millones de pobres. Y comparó las cifras con 2016 para asegurar que se acrecentó.

Además, el flamante gobernador volvió a citar datos de la UCA para detallar que el 63,6% de los niños y las niñas en el conurbano bonaerense se encuentran por debajo de la línea de necesidades vinculadas a la pobreza.

“La mejor política para terminar con las necesidades, para terminar con la vulnerabilidad, para terminar con el hambre es dar trabajo”, afirmó Kicillof. Y aseguró que esto “lo sabía Néstor Carlos Kirchner”.

“Hay que acompañar, hay que contener, hay que ayudar, hay que proteger al tejido productivo”, expresó Kicillof y aclaró: “No importa lo que pase, hay que hacerlo”.

Felicitaciones @Kicillofok por la gran responsabilidad de gobernar la provincia. Estos meses de transición ordenada demostraron que dialogando logramos consensos que le hacen bien a todos los bonaerenses. Éxitos en tu gestión! — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) December 11, 2019

Tarifas

“Si una tarifa no puede ser pagada por un jubilado, no es tarifa, es saqueo”, dijo el jefe de Estado bonaerense en otro tramo de su alocución, para luego aclarar: “Hemos visto los balances de las empresas”. Y aseguró que “no tiene lógica” que la rentabilidad de estas compañías, en los últimos dos años, haya sido de $ 20.000 millones.

En este sentido, Kicillof cuestionó: “Cuando hay un monopolio, tiene que haber regulación del Estado, y lo que ha pasado acá es que la regulación se la entregaron en bandeja a las propias empresas”.

Para adelante

Ya casi al final de su discurso, Kicillof habló del futuro y afirmó: "Hay defender a la escuela pública, hay que defender a la universidad pública, a la ciencia, a la investigación".

Dicho esto, Kicillof aprovechó para homenajear a Sandra y a Rubén, fallecidos como consecuencia de una explisión de gas en un colegio público de Morón.

La jura

El flamante mandatario había llegado por antes desde la Casa Rosada a bordo de uno de los helicópteros de la flota presidencial y arribó al Palacio Legislativo en la ciudad de La Plata acompañado por el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el canciller, Felipe Solá.

Por la decisión de Kicillof de posponer su asunción para participar de la jura del presidente Alberto Fernández, la Gobernación bonaerense quedó en manos de Teresa García de manera provisoria las últimas horas.

Esta fue la encargada de presidir la asamblea hasta que le tomó juramento a Magario. Hecho esto, fue ella quien hizo lo propio con Kicillof.