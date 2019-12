Kicillof anunció su paquete de emergencia: no habrá bono

Una provincia con 845 mil desocupados, con el 44% de sus niños con problemas de nutrición, un brote de sarampión, 3.300 pymes menos y "obras para terminar y poder comenzar las clases en marzo". Este es el panorama que el gobierno bonaerense planteó para declarar por los próximos dos años siete emergencias, cuatro nuevas y prorrogar tres de la era de María Eugenia Vidal.

En paralelo al paquete de Alberto Fernández, junto cuando el gobernador iba a ver al Presidente en la Casa Rosada, el equipo de Axel Kicillof presentó su propio megaproyecto que espera aprobar este mismo jueves en la Legislatura. Desde la oposición bonaerense, como un espejo del Congreso, ya pusieron algunos reparos por el volumen del proyecto.

La Vice Magario, López, Bianco y el titular de Diputados Federico Otermín

En conferencia de prensa, el jefe de Gabinete Carlos Bianco detalló que las emergencias reclamadas son Económica, Social, Productiva y Energética; además de renovar Infraestructura, Hábitat y Servicios Públicos; Seguridad Pública, Política y Salud Penitenciaria; y Administrativa y Tecnológica. Frente a la urgencia en sintonía con Nación, "tierra arrasada" la calificó Kicillof, en La Plata admiten que por ahora no podrán replicar medidas de "alivio" albertistas. "No hay plata ni para pagar los compromisos, sería irresponsable comprometer más gastos", sostuvieron en la administración K para desestimar hoy por hoy un bono ni plus para bonaerenses.

El texto de la múltiple emergencia, además, plasma por escrito la promesa del mandatario en su asunción de suspender el aumento de la electricidad heredado para el 1 de enero de 2020, junto a subas del transporte por un periodo de 6 meses; con la intención de renegociar un nuevo marco tarifario. En su jura, Kicillof le pidió al Jefe de Estado control sobre el EMSE: su presidente hoy le corresponde asignarlo a Horacio Rodríguez Larreta en el ente creado para que la Ciudad de Buenos Aires y la provincia para regular a Edesur y Edenor.

Sin la redacción de un Presupuesto 2020 vidalista, también, Kicillof busca prorrogar el vigente hasta que su ministro de Hacienda, Pablo López, termine de elaborar uno propio. ¿Cuándo será? "Dentro de tres o cuatro meses", estimó.

En otro ítem del paquete es una de las obsesiones kicillofistas (y punto de conflicto con su antecesora). Sin demasiadas precisiones, la norma faculta al Ejecutivo a "asegurar la sostenibilidad de la deuda pública".