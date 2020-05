Kicillof acusó a Vidal y al procurador Conte Grand por la liberación de presos peligrosos

Minutos después de conocerse que los acreedores de la provincia reafirmaron su rechazo a la oferta de canje de Axel Kicillof, el gobernador bonaerense encabezó una conferencia de prensa junto al ministro de Justicia, Julio Alak, y el de Seguridad, Sergio Berni, para anunciar un Plan de Infraestructura Penitenciaria. Durante su exposición, el mandatario provincial apuntó con dureza contra su antecesora María Eugenia Vidal, a la que responsabilizó por un intento de querer liberar a 1500 presos durante su gestión. Además, acusó al Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, de promover la liberación de internos peligrosos.

Pasadas las 9, en el marco de la presentación de un plan de infraestructura penitenciaria que, según detalló Kicillof implica una inversión de u$s 800 millones, para la construcción de 1350 nuevas plazas, que equivalen a "casi tres unidades penitenciarias nuevas", Kicillof aprovechó para subrayar, en numerosas oportunidades que la liberación de detenidos en la provincia de Buenos Aires, en el marco del Covid-19 no depende del Poder Ejecutivo, sino del Judicial.

“Quien va a la cárcel, quien sale, quien tiene prisión domiciliaria o no es una decisión del Poder Judicial, no del Ejecutivo. Esto tiene que quedar aclarado", resaltó el gobernador en varias oportunidades.

Durante su alocución, el ex ministro de Economía recordó que, cuando asumió la Gobernación, recibieron "una situación de emergencia declarada por el gobierno anterior" en el área penitenciara además de una huelga de hambre, "porque el gobierno anterior no pagaba los alimentos ni la medicación” de las cárceles. En este sentido, agregó que también, “pagamos deudas en infraestructura” que había dejado la gestión de Cambiemos.

Tras esa introducción, el gobernador anunció que, en los próximos meses, se inaugurarán 1350 plazas nuevas, lo que equivale a "casi tres unidades penitenciarias", en palabras de Alak.

“Lo que le compete al Ejecutivo son las condiciones de detención y las condiciones de los penales”, insistió Kicillof para agregar: "Hoy anunciamos que, con una inversión de $ 800 millones vamos a terminar obras y ampliar el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires".

Contra Cambiemos

En otro tramo de la conferencia de prensa, el gobernador mostró una nota del portal de noticias Infobae en la que se informaba que el gobierno de Vidal quería otorgarle prisión domiciliaria a 1500 presos "porque no hay lugar en las cárceles”.

En este sentido, Kicillof recordó que en aquel momento, había 41.000 internos, pero, cuando la gestión de Vidal finalizó, la cifra había ascendido a 49.000.

“Si quieren encontrar un Poder Ejecutivo públicamente tomando esta decisión pueden empezar por buscar al Ministerio de Justicia pasado, no a este”, acotó Kicillof. Acto seguido, apuntó también contra Conte Grand y, luego de recordar que fue nombrado por su antecesora, subrayó que el 18 de marzo instruyó a los defensores de los internos a impulsar prisiones domiciliarias para aquellos que formen parte de la población de riesgo.

Fue en este tramo que el gobernador denunció que el procurador omitió "señalar que la prisión domiciliaria no puede contemplar a quienes hayan cometido delitos graves".

"Este gobierno no coincide y le parece en muchos casos aborrecible cuando se le da prisión domiciliaria a quien ha cometido delitos de gravedad. No solo no lo promovimos, no estamos de acuerdo", se explayó Kicillof, para luego subrayar, una vez más, que "no está dentro de nuestra jurisdicción esa decisión".