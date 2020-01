Kicillof acuerda con la oposición y recorta impuestazo para aprobar la ley tributaria

El gobernador Axel Kicillof difundió una serie de cambios a su ley Tributaria 2020, tras una jornada de negociaciones con Cambiemos. Una de las modificaciones radicaría en que la suba del 75% del Inmobiliario Urbano pasará de afectar a propiedades con una valuación fiscal de $ 680.000 a aquellas valuadas en $ 1.327.494. De esta manera, es probable que este miércoles la Legislatura boanerense le de luz verde a la norma que el gobernador había visto frenada dos semanas atrás por diferencias con la oposición.

Gracias a los cambios en la base imponible del Inmobiliario Urbano, según Kicillof, habrá una “reducción del segmento que tendrá incremento por encima de la inflación a menos del 25% de las partidas, sosteniéndose la progresividad del impuesto”. Con la base imponible del 75% en propiedades de $ 680.000, tal como planeaba el proyecto original, la norma alcanzaba a 45% de las partidas de propiedades, según fuentes de Cambiemos. Con este cambio, la población afectada que gravarían por encima de la inflación quedaría en el 18%.

Además, Kicillof publicó que los “jubilados de haberes mínimos quedan exceptuados del pago del impuesto inmobiliario urbano”. En conclusión, según dijo el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, pasarían de sufrir 1.400.000 partidas una suba por encima de la inflación a quedar en 55%.

Las modificaciones propuestas son:

1. Reducción del segmento que tendrá incremento por encima de la inflación a menos del 25% de las partidas, sosteniéndose la progresividad del impuesto.

2. Jubilados de haberes mínimos quedan exceptuados del pago del impuesto inmobiliario urbano — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 7, 2020

Un punto que Cambiemos no lograba modificar y que todavía pone en duda su apoyo a la Tributaria es que los referentes de Kicillof rechazan retoques en el Inmobiliario Rural. Allí también planea aumentos del 75% para los terrenos más grandes y valiosos.

Otros puntos que discutió la Provincia con la oposición y que llegaron a un acuerdo se tratan de la baja de la “alícuota de ingresos brutos a los servicios jurídicos, notariales, de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal, de diseño especializado, actividades profesionales científicas y técnicas”. Por ejemplo, medicamentos bajaría a 1,5% y servicios profesionales a 3,5%.

Los intendentes opositores también habrían quedado conformes con “descentralización en los municipios del cobro de patentes modelos 2009”. La ley original buscaba que 20% quedara en manos de la Provincia y el resto se coparticipaba. Ahora, volvería a manos de los municipios.

Ahora bien, Kicillof no menciona ningún cambio al impuesto en los puertos bonaerenses. Se trata de u$s 4,65 dólares por tonelada que se descargue y que afectaría a los productores agropecuarios. En Cambiemos consideraban que se eliminaría ese artículo, pero Kicillof no lo menciona en su hilo de Twitter, donde presenta las modificaciones al proyecto original. “Es uno de los puntos en discusión. Lo estamos discutiendo”, comentó un referente del espacio.

Las negociaciones avanzaron ayer. No estuvo Kicillof presente. Por el lado del oficialismo estuvieron la vicegobernadora Verónica Magario; el presidente de Diputados, Federico Otermín, y el vice, Carlos “Cuto” Moreno; y la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García.

Por el lado de Cambiemos, negoció el presidente del interbloque de Cambiemos en Diputados, Maximiliano Abad; el senador Juan Pablo Allan; el radical Emiliano Reparaz y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Este últmo jugó una pieza clave también para destrabar la negociación ya que estuvo reunido el lunes con el presidente Alberto Fernández, en Casa Rosada.

En principio, parecería que este miércoles Kicillof obtendría la Tributaria. Pero el campo legislativo puede deparar sorpresas. Desde Cambiemos, uno de los negociadores resaltó que lograron modiciaciones en 8 de los 9 cambios que pidieron. Aunque dijo que “no está todo cerrado”. “Nuestra principal responsabilidad es cuidar a los bonaerenses, por eso pedimos al gobierno de la Provincia que vuelva atrás con varios puntos del proyecto original que afectaban a distintos sectores”, comentó la diputada Noelia Ruiz. Por el momento, parecería que habría sesión el miércoles y ley para el Gobernador.