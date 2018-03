Kicillof: “Es fácil pagarles a los buitres, se hace en dos minutos, el tema es negociar con dignidad”

El diputado Áxel Kicillof presentó hoy el dictamen de minoría del Frente para la Victoria-PJ para pagarles a los fondos buitre y criticó con dureza la iniciativa del gobierno de Mauricio Macri al señalar que se debía “negociar con dignidad”.



“Es fácil pagarles a los buitres todo lo que quieren. Esto se hace en dos minutos. Les das lo que te piden y firman. El tema es negociar con dignidad”, planteó el exministro de Economía, que anticipó el rechazo de la bancada kirchnerista al proyecto de ley de Normalización de la Deuda Pública y Acceso al Crédito Público enviado por el Poder Ejecutivo.



Kicillof señaló que esta iniciativa supone “una vuelta al Fondo Monetario Internacional (FMI) encubierta y pidió que al representante del fondo buitre NML, Paul Singer, “no se le pague cuatro dólares por cada dólar” adeudado.



“Es mentira que el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner no solucionaron el tema de la deuda externa.

No sólo acordaron con el 93% de los acreedores sino que impidieron que facinerosos y especuladores internacionales como estos fondos buitres nos llevaran a la quiebra, como sí nos puede llevar este proyecto”, aseveró el diputado por la ciudad de Buenos Aires.



Señaló que “el descuento al acreedor más duro fue solo del 21%, cuando prometieron por los diarios quitas mayores” y que “es un mal acuerdo” el del gobierno de Cambiemos con los acreedores de la deuda en default.



“No estoy criticando a los negociadores, sino a quien les dio la orden de cerrar esto a cualquier costo. Aprobar 25 papelitos de una sola carilla que son una rendición incondicional a los fondos buitre”, aseveró y dijo que los acuerdos son “inequitativos”.



Kicillof planteó que la propuesta del Ejecutivo “tiene un peligro a dos puntas”, porque no se está acordando “con los fondos buitres y holdouts, sino con un pequeño grupo” que representa “la mitad del 7%” de los bonistas que no ingresaron a los canjes de los años 2005 y 2010.



“La plata con la emisión de títulos va directamente a la cuenta del señor Paul Singer. ¿Tenemos que ser tan humillados como país?”, se preguntó el exministro de Cristina Kirchner y sostuvo que “lo único” que pedía el bloque del FPV-PJ era “tener un dictamen jurídico que le explique al Congreso los riesgos” sobre nuevas demandas contra la Argentina.



‘Y no lo tenemos”, completó.

FUENTE: Agencias Buenos Aires