Kicillof: "El problema para los inversores no soy yo, sino qué dólar y deuda va a dejar Macri"

El precandidato kirchnerista a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó al oficialismo por los errores económicos y dijo que la preocupación para los inversores no es que él sea candidato, sino "la deuda y el dólar" que deja la gestión de Mauricio Macri. El ex ministro de Economía reveló, además, que habla regularmente con el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, porque fueron compañeros en la facultad.

"Es un fantasma que agitaron Macri y Peña. Me he reunido con muchos inversores en Buenos Aires, también fui a Washington y no vi esa preocupación (por el regreso del kirchnerismo) y sí hay una preocupación muy grande por en qué condición dejan el frente financiero. El gobierno que venga tendrá que pagar u$s 160.000 millones en vencimientos. Preguntan por las reservas y el dólar", advirtió.

En esa línea, el actual diputado nacional añadió: “Entre 'Toto' Caputo, el Messi de la fuga, y Sturzenegger, se fueron u$s 35.000 millones en reservas. Hay que saber si van a cuidar o no las reservas, qué va a pasar con el tipo de cambio. Una tasa del 74% es ácido sulfúrico para los productores. Es como poner trigo en la Antártida: no va a funcionar”.

De recorrida por la localidad de Ranchos, al noroeste de la provincia, Kicillof cargó contra la estrategia económica de Cambiemos.

“Han roto todo, este es un plan económico fallido, un plan de corte neoliberal que nunca ha funcionado. Vidal hace un esfuerzo para despegarse de Macri, mostrar que es distinta, pero le va a costar mucho hacerle creer a los bonaerenses que ella es distinta de Macri, porque no lo es”, señaló el actual diputado en diálogo con A24, luego de una recorrida por Ranchos, al noroeste de la provincia.

Finalmente, ante la pregunta del periodista Maximiliano Montenegro, sobre si hablaba con Sandleris, con quien militó en la universidad, Kicillof respondió afirmativamente.

"Cada tanto sí (hablan). No quiero ser ruido político, tengo una relación con él de antes y no es una cuestión de política económica", concluyó.