Kicillof: "El experimento neoliberal de Macri y Vidal no debe repetirse nunca más”

Durante la inauguración del IV Congreso de Economía Política, el gobernador electo de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó duramente contra Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, a quienes llamó "estafadores" por la herencia económica y las "mentiras" durante la campaña.

"Esta vez no la podemos dejar pasar. Es responsabilidad de los científicos, investigadores, pensadores, intelectuales del campo popular, dejarles en claro a todos, hasta el último argentino, que el experimento neoliberal de Macri y Vidal es algo que no debe repetirse nunca más", aseguró Kicillof desde la Universidad Nacional de Hurlingham.

El electo mandatario bonaerense añadió: "Prometer una cosa y hacer otra no es un delito que esté en el Código Penal, pero debería estar. No puede ser gratuito". Y amplió: "En 2015 ganaron la elección prometiendo muchas cosas que no cumplieron: subir las jubilaciones, sacar el Impuesto a las Ganancias, crear empleo de calidad, apoyar la ciencia... Se llenaron la boca de mentiras".

Kicillof viene de reunirse hace dos semanas y tras su contundente triunfo en la elección provincial, con la todavía gobernadora Vidal.