Economía y política Lunes 12 de Agosto de 2019
Kicillof: "Queremos llevar calma, pero el dólar es responsabilidad del Gobierno"
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|19,0476
|51,0000
|55,0000
|DÓLAR BLUE
|19,4030
|53,0000
|56,0000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|26,1583
|-
|55,1515
|EURO
|19,1913
|58,4810
|60,3928
|REAL
|17,7941
|13,0915
|13,5237
|BITCOIN
|-0,9431
|11.414,0100
|11.420,0000
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,0000
|52,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|37,6518
|85,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-1,5936
|61,7500
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|54,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|174,00
|174,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|-23,4043
|1,80
|2,35
|DISC USD NY
|-28,8703
|85,00
|119,50
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|-30,0000
|44.355,0900
|BOVESPA
|-2,0000
|103.996,1600
|DOW JONES
|-1,4900
|26.287,4400
|S&P 500 INDEX
|-1,2317
|2.918,6500
|NASDAQ
|-1,2000
|7.959,1400
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|-1,3162
|316,8226
|321,0482
|TRIGO CHICAGO
|-5,4054
|173,6140
|183,5348
|MAIZ CHICAGO
|-6,0938
|151,6671
|161,5093
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|245,0000
|245,0000
|PETROLEO BRENT
|-0,0171
|58,5200
|58,5300
|PETROLEO WTI
|0,6055
|54,8300
|54,5000
|ORO
|1,0424
|1.512,2000
|1.496,6000