Katopodis sobre Lavagna: “Con una oferta fragmentada, somos funcionales al Gobierno”

Gabriel Katopodis, intendente de San Martín, trabaja activamente de cara a las elecciones de este año. En una entrevista en la redacción de El Cronista, aseguró que “no alcanza con denunciar o criticar al gobierno, hay que ganar las elecciones”.

En esta línea, sostuvo que “hay una responsabilidad de todos los dirigentes de la oposición de construir la unidad más amplia que pueda frenar estas políticas”.

Consultado sobre quién debería liderar esta unidad opositora, sostuvo que aún “no sabemos” quién podría ser, pero que tanto “Cristina Kirchner, Sergio Massa y los gobernadores son importantes para ganarle a Macri. Pero lo importante es que tengamos una propuesta de gobierno que genere esperanza, que pueda plantearse con claridad otro modelo en la Argentina”.

También se detuvo sobre la eventual candidatura de Roberto Lavagna para este año. “Si dividimos a la oposición, si planteamos una oferta electoral fragmentada, somos funcionales al Gobierno. Me parece que si hay conciencia de eso, todos los dirigentes tienen mucho para aportar. Creo que Lavagna es uno de esos dirigentes, tiene experiencia en el manejo de la cosa pública”.

En este sentido, agregó que a seis meses de las PASO “hay cosas que no sabemos, pero una está clara: habrá una boleta a favor del gobierno. La pregunta es cuántas boletas habrá en oposición. Si hay una, estamos haciendo bien las cosas. Pero si hay muchas, de vuelta le estamos haciendo las cosas muy fáciles a un Gobierno que no ha hecho nada para pedir cuatro años más y que no sabe gobernar”.

A continuación, el video de la entrevista.