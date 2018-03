Juró Tonelli y el macrismo quedó a un voto de la mayoría absoluta en Magistratura

Luego de una serie de idas y vueltas judiciales que demoraron la decisión por más de dos meses, el diputado nacional del PRO Pablo Tonelli podrá asumir su banca en el Consejo de la Magistratura, que fue eje de disputa con el kirchnerismo. En un plenario extraordinario del cuerpo que designa y remueve jueces se aprobó la incorporación de Tonelli, legislador macrista que permitirá al oficialismo lograr quórum y quedar a un voto de los dos tercios que se precisan para avanzar con las definiciones más relevantes.

La votación resultó a favor de Tonelli por siete votos a cinco y virtualmente modificó el juego de mayorías y minorías en el cuerpo creado por la reforma constitucional de 1994, que tenía una apretada mayoría favorable al kirchnerismo. A favor de Tonelli votaron los consejeros Miguel Piedecasas, Leónidas Moldes, Juan Mahiques, Luis Cabral, Adriana Donato, Angel Rozas y Gustavo Valdés, mientras que en su contra lo hicieron Jorge Candis, Gabriela Vázquez, Héctor Recalde, Viviana García y Ruperto Godoy. El Consejo de la Magistratura está integrado por 13 miembros y la llegada de Tonelli establece que entre jueces, abogados y legisladores, el grupo afín a las posturas del oficialismo, que actualmente es el macrismo, alcanza ocho votos.

La jura de Tonelli se produjo poco después de la resolución de Magistratura, con el aval de la Corte Suprema. El presidente del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti fue quien le tomó juramento al diputado, hecho que se venía postergando desde diciembre pasado debido a constantes medidas cautelares que surgieron en todo el país contra la designación de Tonelli.

La llegada del diputado es, con todo, provisoria, pues están pendientes acciones de amparo que no tienen fallo ni siquiera de primera instancia, o eventualmente una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que mediante una acordada había dejado en manos del propio Consejo de la Magistratura la admisión o no de su banca.

El Frente para la Victoria sostiene que esa banca le pertenece porque sigue siendo la primera minoría en la Cámara de Diputados (y por lo tanto le permitiría acceder a dos escaños propios) y pretendía poner en ese puesto al diputado santafesino Marcos Cleri.

De hecho, durante la reunión del plenario extraordinario de ayer hubo quejas de los consejeros ahora opositores: Recalde reclamó que "seamos democráticos" y la jueza Gabriela Vázquez, ex presidenta del organismo, habló de "gravedad institucional‘ porque no existe un bloque llamado Cambiemos". Además, apenas se concretó la votación, un grupo de empleados judiciales de origen kirchnerista que estaba presente se tapó la boca con cintas negras y levantó carteles que decían "mordaza judicial" y "se robaron todo". Las autoridades, no obstante, procedieron a la votación y confirmaron a Tonelli en el cargo.