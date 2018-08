Julio Zamora: "No imaginábamos un ajuste tan brutal sobre las familias"

Julio Zamora, intendente de Tigre, no oculta la preocupación por el impacto de la eliminación del fondo sojero sobre los ingresos de ese municipio. Solo en lo que resta de este año dejará de recibir unos $ 10 millones y estima que el recorte de 2019 alcanzará a $ 23 millones. Todo en un escenario de fuerte caída de la actividad económica que, en el caso de su distrito, alcanza una contracción del 30% y repercute profundamente en la situación social. "Enfrentamos una situación económica y social muy complicada", alertó el jefe comunal en un reportaje con El Cronista.

-Frente a ese deterioro de la economía del distrito, ¿cuál es el escenario social que observa?

-Tenemos un incremento en la ayuda directa a las familias con bolsones de alimentos, porque antes teníamos unas 6000 personas con esa asistencia y ahora nos fuimos casi a 9000. También en el caso de los comedores y merenderos, que pasamos de 120 a más de 150, y a eso se suma un aumento de los pedidos de empleo y de ayuda básica.

-¿Y qué esperan para los próximos meses?

-No quisiera ser más agorero que el Gobierno nacional que ya dice que se vienen momentos difíciles. La situación la vemos que viene peor, no vemos movimiento, situaciones que generen actividad, nuevos comercios. Hay desazón, hay empresarios que ya venían con decisiones de inversión pero hoy están esperando para ver que pasa.

-¿Imaginaban esta perspectiva a principios de año?

-No pensábamos que iba a ser un ajuste tan brutal sobre los trabajadores y las familias. No pensábamos que el Gobierno iba a tener esta voluntad de avanzar así. Después de aprobar el Presupuesto (de 2018) se dio la cuestión vinculada al dólar, al tarifazo, que si bien se preveían aumentos, no pensábamos que iba a tener la magnitud y el impacto que sentimos que hay en las familias.

-¿Cómo se hace para prever el presupuesto para 2019?

-Me parece que el último trimestre nos va a marcar como tendremos que comenzar el año próximo. Quizás hoy tenemos una foto que la consideramos mala, pero en septiembre u octubre puede ser mucho peor, recién en esa fecha vamos a tener una idea de que proyección presupuestaria tendremos.

-Los municipios también van a soportar algunos recortes...

Y si. Por un lado tenemos lo del decreto del fondo sojero que para Tigre son $ 23 millones en 2019 y en lo que resta de este año casi $ 10 millones que se dejamos de recibir. También está el tema de las tarifas, donde hay todo un intento desde el Gobierno de Cambiemos de estigmatizar a los municipios con que cobran tasas que no se corresponden con los servicios que prestan. En un contexto de que hace ya más de 20 años los municipios comenzaron a tomar cada vez más atribuciones vinculadas a la seguridad, a la educación, a cuestiones que antes los municipios no hacían, esto es un problema porque (las medidas) significan menos ingresos.

- El traspaso de las distribuidoras eléctricas y de los subsidios al transporte ¿cómo va impactar?

-Vamos a tener que afrontar las variables que el Gobierno nacional impone en la discusión. En este tema en particular tenemos que ver que tenemos una provincia que produce el 40% del producto bruto y que por coparticipación recibe solo el 20%. Que se tire por la cabeza a la Provincia todo esto no tiene sentido, y por eso acompañamos el reclamo del gobierno bonaerense por una coparticipación más justa que tenga en cuenta la riqueza que aporta la Provincia a la Nación.

-¿Qué opinión le merece la gestión de Vidal?

-Muestra muchos matices en los cuales no les dio solución, los principales problemas son la seguridad, la educación, la infraestructura, y realmente no vemos avances en ese sentido. No vemos que la cuestión de la escuela pública en la provincia haya mejorado, lo de Moreno fue un hecho trágico y marca una señal de cual es el estado de las escuelas. Ella no es responsable de todo, pero han pasado dos años y medio y no hay señales de recomposición.

-Pero si tienen mucho diálogo con el gobierno provincial.

-Es verdad. El diálogo es bueno y está bien, pero cuando uno gestiona debe dar respuestas. Y no vemos capacidad de respuesta ágil.

-¿Le preocupa la conflictividad social hacia fin de año?

Si, porque no hay un liderazgo que pueda encauzar ese descontento, esa bronca y desánimo que vemos en la calle, y la verdad que en este proceso que haya alguien que lo contenga es importante. Estoy preocupado por la situación.