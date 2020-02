Julio Zamora: "La gestión de Vidal no atendió a todos los municipios de manera equitativa"

En el inicio de su segundo mandato como intendente electo de Tigre Julio Zamora, dialogó con El Cronista sobre las principales inquietudes de la gestión municipal, la realidad política y económica bonaerense y los primeros 60 días de gestión de Alberto Fernández como Presidente.

- ¿Cómo sintió su municipio la crisis económica?

- Sentimos el impacto también, con industrias que han sufrido mucho, como la automotriz, con todo el movimiento de pymes que se genera en torno a ese sector; los trabajadores que han perdido el empleo; más una baja en la recaudación, y también en la ayuda alimentaria que brinda el municipio, que creció en un 50% desde los comedores y los merenderos que se formaron.

- ¿Cómo ve las primeras iniciativas del Gobierno en ese aspecto, como el plan nacional contra el hambre?, ¿cuánto representa para Tigre?

- El aporte concreto de las tarjetas alimentarias en Tigre es aproximadamente $ 70 millones para Tigre, con más de 13.000 beneficiarios. Además de significar un ingreso necesario para una población vulnerable, repercute en el comercio local, en los supermercados y almacenes de la zona. No sé si el impacto va a ser con la fuerza que tiene que ser, pero es un primer paso que va en buena dirección. Es reparador de la situación social que vivimos durante estos años.

- ¿Qué relación tienen con el equipo de Axel Kicillof?

- Tenemos vínculo con todos los funcionarios bonaerenses. Hemos hablado con el área de educación especialmente, por la proximidad del inicio de clases, para asegurarnos que las escuelas estén en condiciones. He pedido además reuniones con el área de obras públicas para ver de qué manera encaramos obras que son importantes para el municipio, como la asignatura pendiente que es el Río Reconquista, para su saneamiento, ya que es el segundo río más contaminado de Argentina.

- ¿Qué balance hace de la gestión de María Eugenia Vidal, en cuanto al contacto y el diálogo con los municipios?

- Diálogo hubo, pero no muchos resultados concretos, sobre todo en la cuestión vinculada a la salud y a la seguridad o la educación. Tenemos convenios firmados e incumplidos por la gestión Vidal: jardines de infantes, escuelas.El gobierno anterior no atendió a todos los municipios de manera equitativa.

- ¿Por ejemplo? ¿Tiene que ver con la coparticipación?

- No, porque la coparticipación tiene que ser por ley, pero sí hubo diferencias en las cuestiones vinculadas a obras. El gobierno nacional, entonces, hacía el Metrobus en Tres de Febrero, donde tenía un intendente, y lo cortaba en San Martín, donde no lo había. Se veían algunas discrecionalidades en función de la opinión política de los intendentes.

- ¿Cuánto les preocupa la situación actual de deuda de la provincia de Buenos Aires?

- Del total del presupuesto que maneja Tigre, los recursos municipales son aproximadamente el 70%, por lo cual los recursos provinciales representan el 27%. En el marco de una provincia que tiene problemas con su deuda, que se ha dolarizado como es este caso, ello equivale a un tercio de nuestros recursos, por lo que tenemos esperanzas de que la negociación que está llevando a cabo Kicillof pueda llegar a buen término y pueda resolver inequidades que vienen perjudicando hace mucho tiempo a la provincia de Buenos Aires.

- ¿Qué opina del intento oficial por recortar la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires?

- Creo que lo que se está discutiendo acá es una medida discrecional del ex presidente Macri, que benefició a la Ciudad en detrimento de los otros estados nacionales. No se trata de una pelea de vida o muerte. No sólo sucede con La Matanza, que es el caso emblemático: Tigre tiene casi la misma superficie que Capital Federal y maneja un porcentaje ínfimo en comparación.