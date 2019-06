Julio Cobos: "Hay que escuchar a la gente con experiencia más que a los analistas políticos"

El ex vicepresidente Julio Cobos evaluó con tono crítico la política comunicacional del Gobierno. El actual senador dijo que "no se necesitan encuestas si se anda por la calle" y reclamó "escuchar más la experiencia política" que a los analistas políticos", al referirse a las decisiones que el oficialismo toma basado en los estudios de focus group, su herramienta predilecta.

"Me gustan las cosas más simples, esto de estar haciendo encuestas todos los días. Si andás por la calle, no necesitás encuestas. Hay que ser más natural en ese sentido", expresó en una entrevista televisiva.

En esa línea, argumentó: "Son estrategias que se van avanzando y sofisticando. Pero en política, los que venimos desde abajo sabemos que la mejor encuesta es la calle".

"Durán Barba puede servir para una estrategia electoral pero después gobernar es otra cosa y ahí hay que escuchar más a la gente con experiencia más que a los analistas políticos (...) El Pro es adicto a las redes, son cosas necesarias pero no suficientes".

En diálogo con el periodista Luis Novaresio, por A24, Cobos dijo que al Gobierno "le falta calle".

La inclusión de Pichetto

En cuanto a la decisión del oficialismo de incluir a Miguel Ángel Pichetto como candidato a vice de Mauricio Macri, Cobos ponderó la ponderó positivamente.

"La fórmula ha despertado interés y pateado el tablero, es un buen complemento para el Presidente y un cambio de paradigma para el Pro", señaló. Y añadió: "Es un intelectual de la política".

El mendocino destacó el aporte del radicalismo en la decisión, al citar las conclusiones de la última convención. "Se escuchó a los radicales en el sentido de abrir el juego (...) Sin embargo, como socio fundador de Cambiemos el radicalismo merecía estar en la fórmula", manifestó.

Cobos también habló sobre la posibilidad de reelección de Mauricio Macri: "Lo veo muy insistente en su segundo mandato porque creo que siente que hay cosas pendientes. Creo que Macri ha aprendido mucho de sus errores", advirtió.

Sin embargo, el ex vicepresidente opinó que "hubiera sido conveniente" para María Eugenia Vidal y Macri desdoblar la elección de Buenos Aires. "Hubiera sido una sentencia definitiva de la fórmula Fernández-Fernández; creo que ahora va a ganar pero no va a ser fácil, fue un error de estrategia", concluyó.

Cristina Kirchner

Cobos se refirió, por último, a su experiencia como vicepresidente durante la primer gestión de Cristina Kirchner.

"No la pasé bien, pero no siento rencor", recordó. Sobre la ex presidenta agregó: "Es una persona de mucho carácter que se cierra mucho y es autoritaria en el ejercicio del poder".

Y advirtió, en relación a la postura de la ex mandataria de cara a las próximas elecciones: "Es difícil que la gente cambie pero puede haber madurado, su estrategia es ablandar su figura".