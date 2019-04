Julian Weich, sobre Tinelli: “Ni en pedo lo votaría”

El conductor Julian Weich descartó que fuera a votar a Marcelo Tinelli en caso de que se presentara como candidato a presidente y detalló por qué.

"¡Ni en pedo lo votaría!", aseguró Weich al ser consultados anoche durante su participación en un programa de América TV.

"Me hace ruido la gente que se acuerda un poco tarde de hacer algo. ¿Ahora te acordás? Yo hace 27 años que soy embajador de UNICEF. Cuando empecé a ayudar a los chicos no era ni tan famoso ni nada, era un pichi que trabajaba en la tele, pero entendí que había que ayudar a la gente ", explicó el ex conductor de Sorpresa y Media.

"Creo que es una cuestión natural del ser humano ayudar a la gente y debería serlo sobre todo para los que somos conocidos y los políticos que tiene el deber de ayudar a la sociedad. El Estado somos todos, y no solo el partido de turno”, concluyó.