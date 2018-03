Julia Mengolini justificó la corrupción y lloró en Intratables

"La corrupción no quita lo bueno del proyecto político", dijo Mengolini e inmediatamente desató una intensa discusión anoche en Intratables. Y luego de ser duramente criticada por sus compañeros, la periodista se quebró y lloró al aire.

"Espero un poco más de respeto de mis compañeros. No puede ser que cualquier opinión política termine siendo un tribunal de Núremberg", señaló la panelista.

"Todos saben de la honestidad de mis convicciones, que esto no lo hago por ningún otro motivo, pero si no tengo la mínima solidaridad entre los compañeros no puedo trabajar así, no puedo venir. Me duele porque es un lugar que he valorado mucho", dijo entre sollozos Mengolini.