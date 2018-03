Jujuy denunció penalmente a De Vido por fraude

El gobierno de Jujuy presentó una denuncia penal contra el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por supuesto “fraude a la administración pública” e incumplimiento de sus deberes, por considerarlo partícipe en irregularidades en el otorgamiento de obras adicionales a la organización Tupac Amaru para la construcción de viviendas.

La denuncia que presentaron el fiscal de Estado, Mariano Miranda, y el fiscal Anticorrupción jujeño, Joaquín Millón, ante el fiscal penal Gustavo Araya, se contextualiza en las investigaciones sobre el accionar de Milagro Sala, jefa de la Tupac, en torno al manejo de fondos públicos para levantar casas.

El fiscal Miranda señaló que “no quedan dudas del actuar doloso de los denunciados cooperativistas, ya que los fondos recibidos fueron obtenidos a través de ‘adendas’ firmadas varios meses después de que informaran la finalización de las obras”.

La presentación del gobierno jujeño ante la justicia surgió luego de que detectaran que el ministerio que conducía el diputado nacional kirchnerista Julio De Vido permitía la entrega de fondos para obras adicionales a la Tupac Amaru que nunca se construyeron.

Según la denuncia, los fondos autorizados por Planificación Federal llegan a “casi 150 millones de pesos (sólo por los períodos 2013-2015), a través de seis adendas”.

Las investigaciones del gobierno jujeño determinar que de ese total ‘Milagro Sala cobró efectivamente 86.625.000 pesos, mediante el sistema de endoso de cheques’.

La denuncia fue patrocinada por la procuradora general de la Provincia, Josefa del Valle Herrera, y acusa -además de a De Vido- al ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Roberto Baratta, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Germán Nivello, y al ex coordinador de Planes Nacionales y Viviendas Sociales de la Unidad Ejecutora Provincial, Gustavo Carrizo.

Los cinco fueron acusados por omisiones funcionales en sus deberes de control de gestión y en algunos casos a través de conductas comisivas en la autorización de transferencias de fondos estatales.

Según el texto de la denuncia, con sus maniobras “efectuaron un aporte necesario sin el cual no hubiese sido posible el fraude a la administración pública consumado por los integrantes de la Cooperativa de Trabajo Pibes Villeros, integrada por Patricia Cabana, Javier Rivero, Iván Altamirano, todos liderados por Milagro Sala, con quienes conformaban una asociación ilícita, cuyo objetivo era justamente defraudar a la administración”.

La cooperativa Pibes Villeros era una de las organizaciones que logró cobrar por ventanilla varios millones de pesos en una caja del Banco Nación, de acuerdo a filmaciones recientemente difundidas y que figuran en el expediente.

La denuncia de Jujuy también apuntó que la “organización delictiva tuvo permanencia en el tiempo, existían acuerdos de distribución de roles y una organización que se traduce en la uniformidad de comportamientos comandados y dirigidos por Milagro Sala en su carácter de jefa de la asociación ilícita”.

Las adendas (agregados en expedientes) se ejecutaron en el contexto del ‘Programa Federal de integración socio-comunitaria’ para la construcción de viviendas por medio de cooperativas.

Fuente: Agencias y Cronista.com