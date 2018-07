Juicios por u$s 9300 millones

La Argentina tiene sin resolver en el exterior juicios por u$s 9262 millones en 124 demandas por diversos incumplimientos de contratos. Según un informe que presentó el Gobierno ante la Securities and Exchange Comission, los juicios se tramitan en tribunales de los EE.UU., Alemania, el CIADI Y la ONU. Dentro de las demandas, existe 2% de los acreedores que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 y que tampoco aceptaron ofertas posteriores. Un informe elaborado por la Conferencia de Naciones Unidas para el Mercado y Desarrollo indicó que la Argentina sigue siendo el país más demandado en tribunales internacionales, con 60 arbitrajes, seguido de Venezuela (44) y España (43).