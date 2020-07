Juicio por YPF: la jueza Preska dejó un guiño para Argentina y antes del lunes definirá cómo sigue

El juicio por YPF en la corte norteamericana sumó otro capítulo luego de la Argentina y Burford Capital expuso sus argumentos de las próximas instancias del proceso ante la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska .

Se trató de una audiencia en la que ambas partes ampliaron sus argumentos de descubrimiento . Argentina pide un descubrimiento experto que consiste en entrevistar a académicos y expertos que sostienen que debe ser aplicado la ley argentina, mientras que Burford Capital busca por un hecho para determinar cuánto va a cobrar cuando el juicio culmine.

Si bien la jueza avisó que se expedirá entre el jueves y el lunes, señaló: "Debemos evaluar cada argumento que presente Argentina. La pregunta es si podemos hacer de manera que lo propone Burford Capital o de la manera que lo propone el país. Hay argumentos que presenta Argentina de los que aún no he dado mi opinión ". Para el analista financiero Sebastián Maril , Presidentes detectados más "atraída" por los argumentos de Argentina.

"Me dio la impresión que la jueza se vio más atraída por los argumentos argentinos, pero en la historia de las cortes norteamericanas terminará llevándote una sorpresa cuando ve la decisión. Preska admitió, y es lo que más me sorprendió, que por más que ya falló en ciertos puntos no lo hizo sobre todos los argumentos que pretende esgrimir Argentina ", específicamente Maril.

El analista , socio de Fin.Guru e Research For Traders, específicamente que Argentina busca en esta instancia que se revise punto por punto todos los argumentos presentados desde que comenzó el litigio , en pos de que por alguno el Fallo de la jueza caiga de su lado, mientras que Burford Capital considera que el tema ya está terminado dado que se trató hace cinco años y que el Gobierno busca demorar el proceso judicial.

El 27 de junio, Argentina solicitó un descubrimiento sobre ciertos aspectos legales para postergar el juicio y evitar una sentencia en contra, enfocado en mostrar la inocencia del país en este caso. En tanto, el descubrimiento solicitado por Burford, en tanto, es para calcular los daños económicos y puso un cronograma de eventos que culminó con el pedido de sentencia en marzo de 2021 y el juicio para ver cuánto cobrará en junio del año que viene.

El 5 de junio la jueza Preska había fallado en contra del pedido argentino de que el juicio por la legislación de YPF de que se definiera en tribunales argentinos. Se trata de un pedido que había hecho la administración de Mauricio Macri en enero de 2019, que argumentaba que la corte norteamericana era un "foro no conveniente".

Hay distintos indicadores acerca de cómo puede ser el costo para la Argentina en caso de perder este juicio, pero los expertos indican que la demanda total podría ubicar entres los u $ s 3000 millones y los u $ s 9000 millones.