Juez rechazó investigar a CFK por sus bienes

El juez federal Daniel Rafecas rechazó ayer investigar una denuncia contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para saber si se enriqueció ilegalmente en los últimos años de su gestión.

Fuentes judiciales dijeron a DyN que Rafecas –quien cerró la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la ex Presidenta y se desligó de la causa conocida como "Hotesur"- entendió que no le correspondía a él instruir un expediente impulsado por la diputada Margarita Stolbizer por supuestas inconsistencias en la declaraciones juradas de la ex mandataria.