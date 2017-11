Juez deja la Embajada en Ecuador y ocupará un cargo ejecutivo

El cordobés Luis Juez renunció ayer a la Embajada argentina en Ecuador para "ocupar un cargo en el Poder Ejecutivo Nacional", aseguraron fuentes oficiales, que negaron que la salida del embajador sea en respuesta a la polémica por sus dichos sobre los ecuatorianos, que fueron considerados "ofensivos" por el gobierno de Lenín Moreno.

El diplomático había sido duramente cuestionado luego de que en las últimas elecciones legislativas señalara que se había bañado para que no dijeran que era un "mugriento" que había tomado "hábitos ecuatorianos". Desde Cancillería informaron a Cronista.com que la decisión del cambio no tiene que ver con ese incidente.

"No tiene nada que ver. Tenemos una alta ponderación del trabajo de Juez, en un contexto difícil, porque Ecuador es un país que está en una transición donde no define si se aparta de la orientación bolivariana y donde es evidente que el candidato que perdió era con el que más teníamos afinidades políticas. En ese cuadro, la labor de Juez fue muy positiva, aunque tenemos claro que la frase que pronunció fue un error y un hecho desgraciado", esgrimieron las fuentes.

El problema con Juez se suscitó cuando en una entrevista radial el cordobés, malogrado candidato a gobernador y ex intendente de la ciudad mediterránea, dijo que había pasado por su casa antes de un compromiso "para que no digan que este mugriento se ve que agarró hábitos ecuatorianos". El escándalo fue inmediato y las autoridades ecuatorianas no aceptaron sus disculpas. Ahora, según versiones, Juez ocuparía un cargo en el Ministerio de Defensa.

La Cancillería sostuvo en un comunicado que Juez finalizará en los próximos días sus funciones en la representación argentina en Ecuador, para sumarse a los equipos del Poder Ejecutivo de la Nación.