Jueces cruzaron al Gobierno por críticas hacia la Justicia: “Necesitamos auxilio”

La presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, rechazó hoy las críticas del Gobierno y consideró que "enojarse" con el Poder Judicial "es una agravio institucional gratuito", ya que advirtió que los jueces necesitan "auxilio" para resolver los expedientes. "(Los jueces) Están molestos en general.

A nadie le gusta ser atacado en forma genérica como si todo funcionara mal por culpa de los jueces, que trabajan denodadamente día a día", sostuvo la integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal. En diálogo con Radio Continental, Gómez Alonso de Díaz Cordero remarcó que los magistrados "siempre están buscando soluciones" para los problemas que los afectan en sus cargos: "Necesitamos del apoyo de los otros poderes. No tenemos edificios suficientes, ni un sistema informático adecuado". En ese sentido, la jueza cruzó al ministro de Justicia, Germán Garavano, quien días atrás afirmó que "la cantidad y calidad de delitos que hoy se enfrentan supera largamente la organización del juzgado tradicional; se sigue trabajando con el modelo colonial".

"Dijo que no podíamos seguir con el mismo sistema del siglo pasado cuando no somos nosotros los que podemos cambiar el sistema de administración de justicia, sino que es la ley la que nos impone un determinado régimen. No sólo tenemos leyes vetustas que no las podemos cambiar, sino que se aumentó notablemente la litigiosidad y tenemos la misma cantidad de personas desde hace 20 años", rebatió.

Ante este panorama, la titular de la AMFJN pidió "un proyecto consensuado" para reformar el sistema de Justicia: "Estamos abiertos permanentemente al diálogo, a la solución de los problemas".

"Enojarse con nosotros cuando necesitamos tanto auxilio es una agravio institucional gratuito", subrayó la magistrada. Consultada sobre si los jueces son tiempistas y se mueven de acuerdo al poder político de turno, reconoció que "puede ser que haya alguno que utilice esa argucia", aunque aclaró que "existen los mecanismos para que esto no suceda". "Son pocos los jueces militantes", concluyó María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero.