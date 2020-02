Jubilados: la lista con los 170 medicamentos gratis se conocerá recién en marzo

El Gobierno nacional anunció el pasado viernes que todos los jubilados afiliados al PAMI que perciban la mínima podrán acceder de manera gratuita a 170 medicamentos esenciales, pero el listado y su puesta en marcha deberán esperar unas semanas.

La noticia fue dada a conocer por la titular del organismo, Luana Volnovich, el pasado viernes a la par que se conocía que el Gobierno dispuso un aumento del 13% para las jubilaciones mínimas. En la actualidad, el haber mínimo es de $ 14.067 y a partir del incremento ascenderá a $ 15.891.

La nómina se conformó de acuerdo a las patologías prevalentes que toma como base la Organización Mundial de la Salud, diversos estudios científicos e internacionales y estadísticas propias que maneja el PAMI de sus afiliados.

La incógnita por estas horas es cuáles son los medicamentos que se incluirán entre los 170 anunciados. Según pudo saber El Cronista de fuentes oficiales la lista se dará a conocer recién en marzo, cuando entraría en vigencia el programa.

Volnovich confirmó que la medida demandará una inversión de "$ 30.000 millones, que serán financiados con recursos propios del organismo previsional". PAMI es el mayor comprador de medicamentos del país.

"Durante estos años la lógica que se siguió para dar o no un medicamento fue la presupuestaria y no la del cuidado de la salud. Nuestra lógica es sanitaria. Tenemos que incentivar esos tratamientos adecuados. No queremos intoxicar ni sobre medicar a nuestra población”, afirmó el viernes durante la conferencia de prensa.

En tanto, hoy la AFIP dio a conocer que los jubilados que cobran el haber mínimo y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán a partir del 1 de marzo próximo un reintegro del 15% en las compras que realicen con las tarjetas de débito de las cuentas donde se acreditan sus beneficios.