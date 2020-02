Jubilaciones de privilegio: reunión clave en la Corte para fijar una postura sobre el proyecto del Gobierno

La Corte Suprema de Justicia tendrá su primer acuerdo trascendente del año, cuando este martes se reúnan los cinco ministros para fijar una postura común en torno al proyecto de ley que el Gobierno busca sancionar en el Congreso y que establece un recorte en las jubilaciones del Poder Judicial.

La reunión será por la mañana, en el cuarto piso de los tribunales de Talcahuano, y el objetivo es que de allí surja una postura común entre los jueces y que se instruya al titular del cuerpo Carlos Rosenkrantz para comunicarla de manera institucional.

Todos los ministros vienen trabajando sobre el tema con sus equipos, por lo cual la posición no es única, ya que no existe, hasta el momento, una unidad de criterio acerca del proyecto. Cada ministro, comentaron fuentes judiciales a El Cronista, tiene una postura propia sobre la cuestión. Hilvanar un planteo que represente a la mayoría es el plan.

En el acuerdo no se tratarán otros asuntos sensibles que pueden derivar en la órbita de la Corte. Por ejemplo, hasta que no lleguen casos puntuales tras superar las instancias previas, las posibles demandas que surjan por el cambio de fórmula para el cálculo de jubilaciones no se considerarán. Ni siquiera habrá una sentencia por jubilaciones de privilegio. Básicamente, hasta el momento, el proyecto oficial es apenas eso, más allá de las buenas perspectivas que tiene de convertirse en ley.

Desde que se conoció el texto del Gobierno, que promueve un recorte en las jubilaciones del sector y cambios en la edad jubilatoria, las repercusiones en todo el arco judicial fueron diversas. Jueces y fiscales, por caso, sostienen que dicha ley, de sancionarse, es anticonstitucional, y que las jubilaciones que perciben “no son de privilegio”. Y que en caso de aplicarse cambios al régimen previsional del sector no debería ser retroactivo sino, como sucedió con Ganancias, a partir de una fecha específica y que no involucre a aquellos magistrados que vienen aportando desde hace años.

Según detalló el Gobierno, en la actualidad existen 17.600 empleados judiciales y 7000 jubilados que, en promedio, perciben $ 289.000 por mes. El gasto anual, así, está estimado en unos $ 9200 millones, según calculó el Ejecutivo al presentar el proyecto, que también incluye a diplomáticos.