Jubilaciones de privilegio: Scioli habilitó el quórum y Juntos por el Cambio abandonó la sesión

Faltaba un minuto para que se cayera la sesión cuando llegó la diputada Mabel Caparrós, que fue recibida a los aplausos por el Frente de Todos. Así, el oficialismo se hizo de los 129 diputados necesarios para dar por iniciada la sesión en la que se tratará la modificación de los regímenes jubilatorios de magistrados y diplomáticos. Anoche, Juntos por el Cambio había dejado en claro que no daría quórum, luego de que el oficialismo no haya aceptado incorporar una cláusula transitoria "para evitar la masiva renuncia de jueces".

El Frente de Todos tenía los números ajustadísimos para dar por iniciada la sesión. Es que, luego de la negativa de Juntos por el Cambio de dar quórum, fue clave que los dos diputados de la izquierda, los ocho diputados del interbloque que lidera José Luis Ramón y cuatro de los integrantes del interbloque Federal bajaran al recinto para que la pantalla del recinto refleje la palabra "quórum".

Una vez que Sergio Massa dio por iniciada la sesión, el líder de Juntos por el Cambio, Mario Negri, hizo uso de la palabra para denunciar una anomalía: que el ajustadísimo quórum había sido alcanzado gracias a la presencia de Daniel Scioli, cuyo pliego para ser embajador argentino ante Brasil ya fue aprobado en el Senado.

“Se ha alcanzado el número del quórum con un miembro de este cuerpo que ya no pertenece más y que pertenece al Ejecutivo. Es el caso del ex diputado Daniel Scioli, que por el orden del día 540 del Senado fue designado embajador en Brasil. Con lo cual, llegaron a 129 y usted [a Massa] dio por iniciado el quórum necesario con un colega que había sido diputado, que dejó el cargo, que tuvo acuerdo en la comisión del senado y que fue votado en el senado”, detalló el cordobés.

“No es un hecho normal, que pueda pasar por alto”, resaltó el radical y aseguró que esta anormalidad “torna inválido el quórum con el que se dio inicio a la sesión”, denunció el líder de la principal bancada opositora.

Ante este reproche, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, aclaró que la renuncia de Scioli aún no fue tratada por el cuerpo. Dicho esto, Scioli dejó en claro que “a partir del 3 de marzo se hace formalmente cargo de la embajada”. Y aclaró que, hasta el momento, no ha sido publicada en el Boletín Oficial el decreto presidencial. “Es a partir de ese momento cuando queda formalizado”, remató el ex gobernador de Buenos Aires.

Finalmente, Negri, a los gritos, aseguró que lo ocurrido en el recinto recuerda "a lo peor de los '90s, a lo que todo creíamos superado". Y apuntó contra la oposición, cuando lamentó que "sean cómplices de esta anomalía". Y remató: "Nosotros, si usted [a Massa] no levanta la sesión y la convoca como corresponde, nos vamos a retirar del Congreso y vamos a judicializar esta situación".

Ya fuera del recinto, en diálogo con la prensa, el cordobés apuntó contra Massa. "Pensé que iba a preservar lo que él tiene que gobernar", chicaneó.

Más adelante, el radical usó su cuenta de Twitter para mostrar publicaciones de la Embajada Argentina en Brasil, acta del Senado que consta el aval del pliego de Scioli y una gacetilla de la Cancillería que confirma que Scioli es un embajador designado. "El Gobierno ya está borrando algunas de estas publicaciones", aseguró Negri.

Publicaciones de la Embajada Argentina en Brasil, acta del Senado que consta el aval del pliego de #Scioli y gacetilla de la Cancillería que confirma que Scioli es un embajador designado. El Gobierno ya está borrando algunas de estas publicaciones. #QuorumTrucho pic.twitter.com/3VkFTa6dtF — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) February 27, 2020

Enojo lavagnista

A la negativa de Juntos por el Cambio a bajar al recinto, se le sumó otra complicación al oficialismo: el enojo de una parte del interbloque lavagnista, Consenso Federal. Lo que derivó en que de los 11 diputados que integran esa bancada, apenas cuatro bajaron al recinto.

El motivo del enojo fue que ayer, cuando se conformó la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que dictaminó sobre el proyecto, la bancada que lidera Eduardo "Bali" Bucca fue excluida de su conformación. Por medio de un comunicado de prensa, el espacio denunció que "ha sido absolutamente excluido de este debate, privándosenos incluso de participar de la comisión de Previsión Social, que por composición del cuerpo nos corresponde".