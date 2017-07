Juan José Campanella: "Cristina miente como un chico de cuatro años"

El director de cine Juan José Campanella realizó un repaso por los puntos salientes y las fallas de la actual gestión asì como también se refirió al relanzamiento político de Cristina Kirchner y a sus recientes declaraciones.

En relación a la gestión del actual gobierno Campanella señaló: "Tengo críticas. No me gusta poner un puntaje. Sabemos que la economía nos tiene un poco desilusionados, incluso a ellos mismos (por el Gobierno) deben estar desilusionados porque no despega de la forma en que todos esperábamos. Pero también ese es un gran problema nuestro, creer que cambiando el Gobierno las cosas van a cambiar automáticamente”.

En diálogo con radio Rivadavia, remarcó que hay otras cuestiones que sí lo satisfacen, como “la no persecución al que opina distinto, el respeto a los derechos y la lucha contra el narcotráfico que se viene llevando”.

Al referirse a la polarización que se vive en gran parte de la población dijo: “Creo que esta dicotomía entre kirchnerismo y Cambiemos sigue existiendo lamentablemente, y mi voto va a ser el mismo”.

En relación a los dichos recientes de cristina Kirchner quien aseguró que “va a combatir la corrupción”, dijo que “son mentiras de un nene de cuatro años” y reflexionó: “Lo loco no es que lo diga, sino que haya gente que le crea y que no le importe que sean mentiras".

El cineasta remarcó que “el kirchnerismo ha logrado una épica que este Gobierno le falta. La única que es capaz de despertarme algo en ese sentido desde el discurso es María Eugenia Vidal. El Gobierno no valora lo intangible, todo es gestión y está bien, pero también estaría bueno involucrar las emociones”.

“El Gobierno tiene fallas de comunicación, para la gente los logros valen un tercio y los errores valen el triple”, concluyó.