Jorge Lanata: “El gobierno K prostituyó los derechos humanos”

En diálogo con el canal de noticias TN, Jorge Lanata dijo que los derechos humanos no tienen dueño y criticó a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

“El gobierno K prostituyó los derechos humanos”, disparó el periodista. Y si bien señaló que “esto empezó con Carlos Menem, cuando le paga los subsidios a los familiares de desaparecidos”, empeoró con Néstor Kirchner.

“Kirchner se dio cuenta de que era una reclamo de la sociedad que nadie había hecho, crearon como referencia la generación del 70 para generar pasión con algo y se disfrazaron de eso", aseguró.

"Hebe cree que es San Martín, que nosotros le debemos la democracia. Perdón Hebe, pero estás equivocada. En todo caso le debemos la democracia a Malvinas y a algunas cosas que pasaron posteriormente", agregó en contra de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo.

“Los derechos humanos no tienen dueño. Acá hay un tema de la superioridad moral de la víctima. Yo hice todo lo posible igual que ellos. No somos tipos que llegamos de la nada a esta historia. El primer diario que puso una solicitada para los desaparecidos fue Página 12, no me pueden correr por izquierda con eso ", señaló Lanata.

Luego, habló sobre la ruta del dinero K y adelantó que “hay un vínculo entre Jorge Rial y Lázaro Báez”. Asimismo, disparó contra quienes desmintieron la investigación: “están más k que los k”, dijo en relación a los dichos de la diputada K Diana Conti y el periodista Víctor Hugo Morales

“Es un fenómeno de negación, si durante muchos años sostuviste una mentira, esa mentira no se puede transformar en verdad, porque te decepcionas a vos mismo”, opinó.

Por último, en relación a los involucrados en las denuncias de corrupción, dijo que en los últimos meses hubo una ruptura en el pacto de silencio. “El kircherismo no tiene más conducción, la jefa de la banda se fue y no está interviniendo. Si ven que la justicia avanza, cada uno toma la solución que puede", agregó.