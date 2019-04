Javier Tizado: "Hace falta más articulación entre privado y público y no tanto pedir la billetera del Estado"

El gobierno provincial y la CEPAL realizaron un programa de capacitación a los secretarios de Producción de los municipios, quienes presentaron proyectos de políticas públicas. En este contexto, Javier Tizado, ministro de Producción provincial y con carrera en el sector privado, dialogó en exclusiva con El Cronista.

¿Cómo está hoy la provincia de Buenos Aires en materia productiva?

En la provincia de Buenos Aires ha habido una política muy unitaria, todo se dictaba desde La Plata. Nosotros lo queremos dar vuelta, que cada región tenga su propuesta. Que esté dentro de un plan productivo provincial, pero que cada una le aporte su idiosincrasia.

La provincia es muy diversa, zonas agrícolas e industriales. Lo que me gusta de este programa con CEPAL es que apunta a lo que vamos a trabajar con María Eugenia Vidal en el plan 2030: regionalizar la producción en la provincia y descongestionar el conurbano.

¿Cómo se hacen estos proyectos con las dificultades de financiamiento que tiene la Argentina?

Hace falta mucha articulación. Hay obras de infraestructura que pueden ser soportadas por los privados en función de ganancias de productividad que se puedan obtener. Hay que hacer los números: una inversión puede estar respaldada por la baja del costo logístico.

Debería haber un incentivo para que los privados puedan invertir y el Estado tiene que dar las garantías y la seguridad jurídica para que la inversión sea respetada. Pero hace falta más articulación entre privado y público y no tanto pedir la billetera del Estado.

¿Los privados están dispuestos hoy a hacer esas inversiones?

Yo creo que sí, pero falta articulación. Todo el mundo viene y pide, pero las necesidades de la provincia de Buenos Aires son las básicas: salud, educación y vivienda. Con cada peso que tenemos hay que ayudar a que una persona que no tiene acceso a educación o salud privadas pueda tener salud y educación de calidad.

Nuestro gobierno ha cambiado la imagen del mundo hacia la Argentina. Pero tenemos que buscar fuentes de financiamiento alternativas que no comprometan a los servicios esenciales para la gente.

¿Cómo se realizan los planes de desarrollo productivo si el gobierno nacional hace más hincapié en reducir el gasto y que en la producción?

No coincido en la afirmación. Hay muchos proyectos que si se identifican bien no necesariamente comprometen al fisco. Preocuparnos por bajar el gasto público no implica que no nos preocupemos por aumentar la producción. El diagnóstico es que hay que resolver el déficit fiscal, que genera inflación y la inflación genera que no haya proyectos. En definitiva está todo encadenado. Estamos dando una pelea que no se dio nunca en la Argentina.

Respaldo la pelea que estamos dando contra la inflación. No estoy en el gobierno nacional, no tengo los elementos para ver si algo se podría haber hecho distinto. Pero confío ciegamente en el equipo del presidente Macri porque el objetivo es derrotar la inflación.

Pero en el discurso del Gobierno lo que se resalta es la necesidad de reducir el déficit.

Para mí se necesita una base macroeconómica, que se está logrando, para luego con estabilidad y con inflación en baja poder trabajar en proyectos a largo plazo. Mi atención no está en el déficit fiscal, está en la licitación del puerto de San Nicolás. Eso no tiene nada que ver con el déficit cero. Es más, se puede hacer sin costo.

¿Qué evaluación hace entonces de estos procesos?

En estos 3 años, el país transitó un camino de recuperación de confianza internacional muy importante. Argentina había sido muy desacreditada. En el mercado internacional era casi Venezuela o Cuba y hoy lo revertimos. La pelea la estamos dando en serio contra la inflación.

Nosotros tenemos a la gestión como la mejor campaña política. Pero en definitiva hay otros que quieren tomar atajos, que pretenden en soluciones mágicas, “de acá se sale creciendo”. Y sí, claro que se sale creciendo, no es ninguna noticia. Me parece que hay un tema que tiene que ver con la comunicación. Pero nuestra agenda es de crecimiento y de desarrollo.