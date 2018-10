Javier Tizado: "El mercado local está alicaído, se vienen meses muy difíciles"

Con una súbita trepada del dólar en el último mes -más allá de la baja de esta semana-, tasas de interés por las nubes, persistente inflación, caída del consumo y estiramiento de la cadena de pagos, el sector industrial atraviesa tiempos muy complicados.

No es una realidad que escape a las autoridades nacional y provinciales, que impulsan instrumentos para paliar la situación. Pero a veces no alcanza. ""No hay dudas que se vienen meses difíciles, para poder arrancar nos va a costar tres o cuatro meses", aseguró Javier Tizado, ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires en diálogo con El Cronista. Pese a todo, aseguró que "es muy optimista para 2019".

- Usted recorre habitualmente la provincia. ¿Hay ahora más pedidos de ayuda oficial?

- Depende mucho del sector. El otro día una empresa metalúrgica que abastece a Vaca Muerta me decía que están yendo a Ecuador porque ahora hay posibilidades de entrar en ese mercado. Hay sectores que están viendo que tendrán una ventaja por el nuevo tipo de cambio. En otros sectores, más volcados al mercado interno, la devaluación podía ser un problema pero ahora tendrán menos competencia importada. Pero es cierto que el mercado interno está alicaído, eso no se puede negar.

- Lo dijo suavemente, en algunos sectores hay un verdadero desplome.

- Veamos, venimos de un primer cuatrimestre en el que hubo un crecimiento de la obra pública de un 20%, al menos hasta abril, en línea blanca un 15%, en televisores estuvo el impulso del Mundial. Después cambió el panorama. En esta situación del mercado interno hay dos cuestiones que se pueden hacer para fomentar el consumo interno. Por un lado, los planes de cuotas (Ahora 3, 6, 12 y 18), que sería muy importante mantener.

Por otro lado, desde el Ministerio de Producción identificamos un reclamo de las pymes para venderles más a los supermercados. Ahí surgió el Compra Pyme, que hoy ya tiene más de 700 bocas de expendio, más de 400 productos y 130 pymes inscriptas.

- Las medidas tomadas por el BCRA van a enfriar más la economía. ¿Eso genera preocupación en el gobierno provincial?

- No hay ninguna duda que se vienen meses difíciles. Cuando vemos los números nos damos cuenta que para poder arrancar nos va a costar tres o cuatro meses. Pero soy muy optimista para 2019, porque creo que el potencial exportador de la Argentina, que por un tipo de cambio no competitivo estaba como apagado, puede ser importante.

El primer cuatrimestre de 2018 fue récord de exportaciones en la provincia de Buenos Aires desde 2009 en dólares. Año a año veníamos creciendo un 7% en exportaciones. La industria automotriz en términos de exportaciones, ya arrancó. Aparte arrancó en mercados que se desarrollaron hace dos años, como Colombia.

- Pero el que tracciona fuerte es Brasil.

- Sí, todavía hay mucha dependencia de Brasil, pero hay que tener en cuenta que como Brasil levantó y con el tipo de cambio a $40, las terminales de Brasil saben que producir un auto en Argentina hoy es más barato que el propio auto local.

- ¿Hay interés de inversores extranjeros en desembarcar en la provincia de Buenos Aires?

- En el primer cuatrimestre sí veía mucho interés, me he juntado con muchos posibles inversores extranjeros. Debo reconocer que a partir de la crisis están más preocupados por ver las variables macroeconómicas y un marco de previsibilidad. Hay que admitir, sin embargo, que ese marco es el que estamos dando ahora. Muy importante va a ser la sanción de la ley de Presupuesto, haber cerrado con el FMI y las bandas cambiarias, van a dar previsibilidad sobre el tipo de cambio.

- ¿Qué les preocupa más a las pymes bonaerenses, la inflación, el dólar, la tasas interés?

- El tema del financiamiento, porque opera como un freno. La tasa del 29% creo que es atractiva y nosotros tratamos con el Banco Provincia que esto llegue a más pymes.