Javier González Fraga: "Es un parto y es doloroso, pero está creciendo una economía nueva”

El expresidente del Banco Central Javier González Fraga se mostró optimista con el futuro de la economía al asegurar que la inflación va a bajar y que el crecimiento se ubicará entre el 3% y 4% el año que viene.

“La gente todavía no se da cuenta pero lo que se resolvió con los holdouts y el sinceramiento de tarifas pone a la Argentina de vuelta en un sendero de crecimiento dentro de 6 meses”, dijo el economista. “Soy optimista, estoy contento, estas cosas van a dar resultado”, agregó.

En diálogo con Radio con Vos, el exfuncionario advirtió que si bien por un tiempo va a haber una caída del consumo, la inflación va a bajar fuertemente en los próximos meses. “Para mediados de año vamos a tenerla cerca de 1,5% y hacia fines de 2016 más cerca del 1%”, estimó.

Asimismo, el economista explicó que en la Argentina “ha cambiado la locomotora” y que el crecimiento que antes era traccionado por el consumo, ahora empezará a serlo por la inversión.“El proceso no es inmediato. Se están creando las condiciones para que haya inversiones en la Argentina”, dijo González Fraga.

En este sentido, añadió que los próximos meses no van a ser buenos porque el grueso de la gente no lo va sentir. “Hoy no la estamos pasando bien, pero es inevitable que haya un desfasaje entre el impacto positivo de estas medidas y la situación inmediata”, explicó.

Sin embargo, el economista criticó que se empeoró desde una situación que era insostenible: “yo estoy en contra del ajuste y a lo mejor hubiese hecho las cosas de otra manera, pero acá prevaleció una visión política de decir primero todas las malas noticias y después las buenas”.

Por último, González Fraga celebró que el Gobierno haya bajado la tasa de financiamiento a 5 años al 6%. “Eso es más empleo y la posibilidad de nuevos proyectos. Es un parto y es doloroso, pero está creciendo una economía nueva”, indicó.

“No va a ser fácil crecer como se creció en 2002 con las exportaciones, pero vamos a estar mejor en un mundo que está difícil”, señaló al pronosticar un crecimiento de entre 3% y 4% y una inflación del 15% o 16% para el año que viene.