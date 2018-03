Jaitman: "Liderar el G20 ya está trayendo beneficios para la Argentina"

Tras la cumbre financiera del G20, el pasado 19 y 20 de marzo, la deputy de Finanzas, Laura Jaitman, saca las primeras conclusiones. Ella trabajó contrarreloj para cerrar el comunicado consensuado con todos los ministros de finanzas y directores de Bancos Centrales del foro global que se hizo en el país.

Para lograr consenso, ¿la estrategia de Argentina fue no incluir algunas palabras como mutilateralismo o proteccionismo en el comunicado?

No, la verdad que no. Nuestra idea fue hacer un comunicado muy conciso y transmitir mensajes claves y creemos que el mensaje de multilateralismo está más que explícito en el lenguaje que pusimos. Primero, en vez de copiar los tres párrafos del comunicado de 2017, lo que hicimos fue reafirmarlo, que es un paso más que reiterarlo. Segundo, reconocimos que faltan más diálogo y más acciones para la contribución del comercio y fortalecer las economías. Entonces no es que hubo alguna omisión de una palabra explícita. Sino al revés, creemos que fuimos mucho más allá que escribir multilateralismo. Es un lenguaje mucho más proactivo y más cerca de la realidad que estamos viviendo, que los países necesitan seguir dialogando para que el comercio pueda contribuir mejor a las economías. La primera frase que pusimos sobre comercio es muy fuerte, en el sentido de que se destaca la importancia del comercio. Así que esa interpretación no resuena con lo que se escuchó en la sala, de no poner el multilateralismo, sino que creemos que ese mensaje está implícito en el texto que logramos acordar. No hubo una discusión sobre esa palabra.

¿Qué temas piensa que se avanzaron en este tiempo?

Avanzamos mucho en las prioridades que se trabajan en el canal de finanzas como el financiamiento de infraestructura. La novedad que Argentina propone es desarrollar la infraestructura como clase de activos, con la racionalidad de que la brecha de infraestructura es enorme. Hay un pool de recursos del sector privado de 80 billones de dólares, que están buscando ávidos mayores rendimientos y la idea es crear el vehículo financiero para trasladar ese capital privado en financiamiento de infraestructura. Se logró que todos los ministros aprueben la hoja de ruta que propuso Argentina.

¿Y durante este año, cuál será el objetivo principal?

Este año vamos a enfocarnos en algunos temas, especialmente en la preparación de proyectos. Para que sea una clase de activos los proyectos tienen que ser más comparables, más homogéneos. Entonces vamos a trabajar en la estandarización de los contratos, en la preparación de proyectos, en temas de datos también. También es clave involucrar al sector privado, que haya un mercado líquido de estos activos. Por eso concebimos un grupo de técnicos de distintas instituciones del sector privado del mundo con distintas áreas de expertise en temas financieros, abogados, para que apoye al G20 este año en el desarrollo de esta prioridad. También es importante para Argentina porque el Gobierno está llevando el plan más ambicioso de la historia en infraestructura.

¿Por qué Argentina ,como líder del G20, se propone como un "mediador honesto" y no como una autoridad?

Como presidente uno tiene la responsabilidad de ser un mediador de las partes, de buscar acercar posiciones, más en momentos donde hay posiciones polarizadas y contenciosas en muchos temas. Entonces es nuestra responsabilidad, como presidente, ser visto como un mediador honesto, que los miembros confíen en nosotros. Impusimos temas que nos parecían relevantes, y luego hablamos con todos para saber sus visiones y ver como las llevamos adelante este año. Esto es un doble rol y no somos pasivos como presidentes.

¿Qué medidas tomaron?

Una innovación que hicimos es una encuesta antes de asumir la presidencia, preguntándole a todos los miembros qué opinan y qué temas les parecen importantes y como podemos mejorar los procesos. La idea del comunicado corto y conciso sólo con temas que necesitan más dirección o más impronta política fue una conclusión de esa encuesta. Todos nos ayudaron a trabajar con concesiones para lograrlo. Otro tema importante fue que querían que las reuniones de los ministros sean enfocadas. Entonces, como Presidencia elegimos qué temas específicos y qué énfasis darle a cada tema para mantener el G20 como el foro más relevante de gobernanza económica y financiera del mundo. En general trabajamos iniciativas que nos parecen importantes y primero se conversan con la Troika (las presidencias predecesoras y sucesoras del G20: Alemania y Japón). Y luego, cuando hay que llevar adelante las iniciativas, hablamos con los miembros.

¿Considera que el G20 es efectivo para arreglar los problemas globales?

El G20 ha sido exitoso en el pasado para superar la crisis de 2008. También fue exitoso en estos diez años para hacer el sistema financiero más resiliente y que no haya otra crisis. También fue relevante en la lucha contra evasión y elusión de impuestos. Lo que logramos estos días fue una prueba de éxito al lograr consenso en temas muy importantes que redundan en la vida de la gente, como el comercio, el futuro del trabajo o la infraestructura. Además, Argentina tiene muchas interacciones bilaterales que redundan en otros temas positivos para el país. Por ejemplo, vimos lo de las tarifas con Estados Unidos, la exención en acero y aluminio. Que Argentina se inserte al mundo ayuda con beneficios importantes al país que se darán a lo largo del año. Trabajamos para seguir manteniendo el G20 como el foro relevante donde se prioriza el diálogo en momentos que es más importante que nunca. Para Argentina liderar esa mesa es emocionante.