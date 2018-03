Jaime dijo recibir órdenes de Néstor y CFK e involucró a De Vido, que deberá declarar

Detenido desde el fin de semana e indagado ayer por el juez Julián Ercolini, Ricardo Jaime apuntó directamente contra los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner y contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido, su superior inmediato cuando fue titular del área de Transporte, de 2003 a 2009.

Jaime dijo haber cumplido "directivas del Poder Ejecutivo, primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner", al tiempo que sostuvo que "Kirchner y De Vido fueron quienes me indicaron que celebrara el convenio con España y Portugal para realizar las reparaciones en la Argentina". Justamente en la causa que investiga la compra de esos trenes fue en la que declaró el ex secretario de Transporte, que fue detenido el sábado pasado en Córdoba, tras entregarse. El otro detenido, su ex asesor, Manuel Vázquez, formuló un descargo verbal y se negó a responder preguntas.

Cuando se le preguntó sobre la mecánica de la compra de los coches cuestionados, Jaime insistió con la decisión política de De Vido y Kirchner. "Les manifesté sobre el estado de los trenes, recibiendo expresas instrucciones de que tenga como prioridad avanzar en la compra para realizar las reparaciones en la Argentina", según quedó reflejado en el acta de la declaración. A partir de los dichos de Jaime, Ercolini citó a declaración indagatoria a De Vido para el miércoles 27 de este mes.

El jueves 21, seis días antes, el ex ministro de Planificación deberá declarar en otro expediente, el que se reabrió específicamente por su participación e investiga a los responsables de la Tragedia de Once, que causó 51 muertes en 2012. El proceso ya terminó y fueron juzgados múltiples funcionarios, entre ellos Jaime, quien fue condenado a seis años de prisión. Pero el Tribunal Oral Federal número 2 pidió investigar el rol de De Vido, que desde Planificación supervisaba todos los movimientos en Transporte. Por eso el juez Claudio Bonadio, quien lo había marginado del expediente, debió incluirlo de nuevo y lo citó para el 21. Cerca de De Vido aseguraron que no van a hacer ninguna expresión al respecto porque no comentan procesos judiciales en curso.

Por otra parte, un estudio de la Auditoría General de la Nación indicó que la compra de trenes a España por 200 millones de euros y a Portugal por 20 millones de euros, para ser reparados luego en Argentina, habría resultado ruinosa porque del 44% al 58% del material rodante era inutilizable por obsoleto.

"Desde que la fiscalía tomó intervención en la causa, el 18 de junio de 2013, sostuvimos que debido a la verosimilitud y precisión que derivaba del informe de la AGN en que se basaba la denuncia todos los responsables del Ministerio de Planificación debían ser llamados a indagatoria", dijo Delgado.

Tras describir cómo evolucionaron los hechos desde la declaración de la "emergencia ferroviaria‘, el fiscal entendió que "el Ministerio de Planificación tuvo igual o más injerencia en la firma de acuerdos y contrataciones que la Secretaría de Transporte dependiente de aquél. Por lo tanto, debe ser incluido en la investigación".

Sobre el papel de De Vido, en el fallo en el que lo citó a indagatoria Ercolini resumió: "La conducta inactiva y pasiva que caracterizó el actuar de la Secretaría de Transporte y de las propias dependencias del Ministerio a su cargo suponen cierta vinculación de De Vido con algunos de los individuos imputados para la concreción de las maniobras ilícitas".