Jaime: “Estoy dispuesto a dar todas las explicaciones que corresponden”

El ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, aseguró hoy que está “dispuesto a dar todas las explicaciones que corresponden al juzgado” que ordenó su arresto por la compra de material ferroviario en desuso a España y Portugal.

Jaime se entregó esta mañana en forma voluntaria ante la sede de la Policía Federal de la ciudad de Córdoba, sobre la calle Hipólito Yrigoyen al 400, adonde llegó en taxi e ingresó por calle Derqui.

“Me he presentado porque desconocía quién estaba al frente del operativo, más allá de lo que sé por la prensa, en la Policía Federal”, indicó Jaime en una entrevista con radio Cadena 3.

Asimismo, aseguró que “tenía todo para presentarme en Buenos Aires el martes ante el juez (Sebastián) Casanello por otra causa”.

“Tengo sacados pasajes para mañana a la noche, pero al enterarme de esto me puse a disposición de la Policía”, indicó el exfuncionario y explicó que en esa otra causa le piden explicación por una moto de agua que compró su hija en 2005.

Cuando fue consultado sobre la causa que el juez federal Julián Ercolini ordenó su detención por la compra de trenes realizada en 2005, valuada por la Auditoría General de la Nación en 100 millones de euros y cuyos vagones se encuentran arrumbados en depósitos ferroviarios, Jaime respondió: “El argumento se lo daré al señor juez como corresponde cuando él considere que tenga que hacer la declaración”.

Al respecto, señaló que “era un acuerdo entre dos países son trenes que España iba sacando de circulación y el convenio era de bajo costo para que se repararan en Argentina, muchos de esos trenes están funcionando pero reitero no voy a hablar de la causa porque más allá de lo periodístico no sé qué se ha presentado”.

Jaime insistió en que “cada vez que la Justicia me ha citado me he presentado, hace 7 años que deje la función pública y siempre estoy a disposición de la Justicia”.

“Los acuerdos de país a país se firman a máximo nivel, lo firman las cancillerías, se firmó con ambos presidentes porque son convenios marco y siguen su curso legal. Estoy dispuesto a dar todas las explicaciones que correspondan al juzgado”, añadió.

Cuando se le consultó sobre el destino de esos trenes, afirmó: “No se habrán reparado, yo dejé la función pública hace siete años, son trenes que se acondicionaron a nuevos y que se hizo posterior yo no puedo saber”.

Jaime indicó que la última vez que mantuvo una conversación con la expresidenta Cristina Fernández fue en 2001, cuando recibió un llamado de ella con motivo del fallecimiento de su padre. “Yo no estoy en las manos de nadie, estoy a disposición de la Justicia”, finalizó el exfuncionario.