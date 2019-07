Italia busca más intercambio con Argentina: qué sectores pueden beneficiarse

En momentos en que la Argentina busca ampliar sus oportunidades en el mercado europeo a través del Mercosur, Italia apuesta fuerte a aumentar su presencia en el país y el intercambio entre las empresa.

La Agencia italiana para el Comercio Exterior está en el centro de esa estrategia y su director en Buenos Aires, Luigi D’Aprea, recibió en su oficina a El Cronista Global –el ciclo audiovisual de El Cronista dedicado a los temas de la agenda internacional con impacto en la Argentina- para analizar el estado de la relación comercial y anticipar cuáles son los sectores en los que se abre ahora una mayor oportunidad de intercambio.

“Italia y Argentina dialogan desde hace muchos años, especialmente en lo industrial. Y la agencia ayuda a través de su actividad promocional”, explica D’Aprea.

La Agencia es un organismo gubernamental que tiene como misión promover la internacionalización de las empresas italianas y es parte del denominado Sistema Italia de coordinación de políticas de promoción, trabajando en coordinación con la embajada de ese país y la directriz del ministerio de Desarrollo Económico.

Esa actividad en Buenos Aires tuvo en junio pasado un encuentro importante con la participación del Gobierno argentino: el Foro bilateral Argentina-Italia, de asociación entre empresas de ambos países.

Mañana mismo, jueves 18 de julio, tendrá lugar el Forum Italia-Argentina Cult & Tech, en conjunto –por primera vez- con la Sociedad Dante Alighieri, un evento patrocinado por la presidencia italiana.

“El futuro es ayudar a fortalecer el valor agregado en la producción argentina”, sostiene Luigi D’Aprea, quien antes de su misión en Buenos Aires también tuvo experiencia en Rusia y Azerbaijan. Desde esta ciudad también es responsable para Uruguay y Paraguay.

Licenciado en Comercio Internacional, el representante explica en la charla que, a la hora de evaluar la balanza bilateral, no hay que mirar solo las cifras globales de intercambio. “Es un indicador pero parcial: tenemos que ver una relación más profunda, de relación cotidiana de colaboración industrial, transferencia de tecnología y know how. También en el mundo de los servicios”.

Reveló cuáles pueden ser, en el marco de lo que denominó “una plataforma de desarrollo de oportunidad”, cuáles son los sectores con mayor potencialidad en el futo inmediato, poniendo el foco en las start-up y las pymes. Mencionó por ejemplo, el caso de los proyectos dedicados a agritech.

Claro que el panorama político local no estuvo ausente en la conversación, por la incertidumbre electoral. Pero D’Aprea aclaró que las empresas “siguen con atención al país como siempre”.