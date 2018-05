Inversores locales no pagarán Ganancias por bonos brasileños pero sí por los argentinos

Con la vigencia del Convenio para evitar la doble imposición con Brasil, los títulos públicos brasileños estarán exentos de Impuesto a las Ganancias para los argentinos, mientras que los bonos argentinos estatales están gravados, por lo que a un residente local le resultará más beneficioso financiar gasto público brasileño que del país. En sentido contrario, se beneficia a la exportación de servicios de Argentina a Brasil que hasta ahora pagaba impuestos dos veces.

Luego de que se publicó en el Boletín Oficial el protocolo de enmienda al Convenio, suscripto por ambos países el 21 de julio de 2017 en Mendoza, se empezaron a cumplir los requisitos formales para que a partir del 1º de enero próximo empiecen a regir las modificaciones a ese acuerdo, entre las que figura que ambos Estados pueden gravar las rentas con alícuotas reducidas (inexistentes en el convenio anterior), con la posibilidad de tomar como crédito de impuestos en un país lo tributado en el otro, en línea con las tendencias de la OCDE, indicó Violeta Lagos, de la consultora KPMG.

Ezequiel Passarelli, de SCI Group, por su parte, enumeró de la siguiente manera los principales cambios que deberán tener en cuenta los argentinos desde el año que viene:

Títulos públicos (soberanos) de Brasil: siguen exentos para los argentinos. No hubo modificaciones, por lo que los tenedores de títulos públicos emitidos por el Estado brasileño seguirán sin pagar impuestos, tal y como venían haciendo hasta ahora.

Sebastián Mancuso, del Estudio GNP, consideró probable que esta enmienda se rediscuta a la luz de la reforma tributaria del año pasado, que gravó la renta financiera, porque “a un argentino le resultará más rentable financiar gasto público de Brasil”.

Acciones (dividendos) y/o títulos corporativos privados (intereses): ambos países podrán gravar dichas rentas. Brasil a una alícuota máxima del 15% y Argentina al 35%, descontando como un pago a cuenta lo abonado en Brasil; es decir, pagando el 20% restante en Argentina, precisó Passarelli.

Con el Convenio original, vigente hasta el 31 de diciembre próximo, este tipo de rentas de fuente brasileña (acciones de empresas brasileñas y títulos emitidos por empresas privadas brasileñas) están exentas para los argentinos.

Esto es un aspecto importante, ya que los argentinos que blanquearon e invirtieron en acciones o bonos corporativos de Brasil tienen unos meses para decidir cualquier cambio en estas inversiones, remarcó Lagos, y añadió que el plazo todavía está sujeto a que el Congreso brasileño ratifique también el convenio y los países se intercambien las leyes ratificatorias antes de diciembre, porque el Convenio empieza a regir 30 días de la última notificación prevista pero entra en vigor en el ejercicio siguiente a esa notificación.

También habrá alícuotas máximas en algunos rubros que sin lugar a dudas implicarán una menor recaudación para la Argentina, ya que dejará de aplicar sus tasas domésticas de 35% para el pago de intereses o 31,5% para el pago de regalías y servicios técnicos a sujetos brasileños. No obstante, los sujetos argentinos no se beneficiarán en igual medida, ya que Brasil prevé en su legislación interna tasas más bajas de retención al pago de intereses o regalías a no residentes, en general de 15%, enfatizó Lagos.

Exportadores de servicios a Brasil: el Convenio actual tiene una redacción muy confusa y eso perjudicaba enormemente a los argentinos. En muchos casos, se paga el impuesto en los dos países, porque el Convenio actual indica que en Argentina se debe pagar porque el servicio es prestado en Argentina y en Brasil se debe pagar, si el servicio lo paga un residente brasileño.

A raíz de esta injusticia que sufren los exportadores de servicios argentinos, se modificó el Convenio y, desde el 1º de enero de 2019, los argentinos podrán descontar lo que se les retiene en Brasil y evitar el pago del impuesto a los dos países, indicó Passarelli, y añadió que, con esta medida, que mejora la competitividad de los prestadores de servicios argentinos, se espera que se impulsen exportaciones al país vecino en áreas tales como el desarrollo de software, investigación científica, contabilidad, la industria audiovisual, ingeniería, arquitectura, etc.