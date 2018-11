Inversores le plantearon al Gobierno más dudas políticas que financieras

En un encuentro paralelo al G20, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, trató de mostrar ayer ante inversores y fondos de inversión que la Argentina tiene "un futuro brillante", a pesar de los shocks de este año, y consenso de la población para seguir con las reformas. Y constató, ante la mirada de gobernadores de la oposición, que las preguntas de los inversores ahora pasan por la seguridad jurídica de los contratos.

En tanto, el presidente del BCRA, Guido Sandleris, defendió la contracción monetaria para recuperar la estabilidad del tipo de cambio y reducir las expectativas de inflación. "Sólo aumentaremos la base monetaria si las condiciones lo permiten", se comprometió en su discurso al cierre del evento "Investing in Argentina: The Road Ahead", organizado por Americas Society & Council of the Americas.

Dujovne había abierto el encuentro ante unos 80 empresarios, representantes de fondos de inversión, políticos y economistas del BID y Banco Mundial, sentados en unas diez mesas en el Hotel Alvear.

"Notamos que las preguntas de los inversores sobre la Argentina se han movido en los últimos meses del programa financiero hacia el riesgo político", dijo ante periodistas, luego de abrir el encuentro privado con inversores organizado por el Council of America`s en el hotel Alvear.

El ministro de Hacienda entiende que la suba del riesgo país de Argentina no tiene que ver con "una dinámica de mercado general", porque los bonos argentinos se mueven a la par que los de la misma calificación. "Cuando se despeje la incertidumbre que genera el riesgo político, va poder trasladarse al riesgo soberano", explicó Dujovne.

Ante los inversores, habló 20 minutos en inglés: "La respuesta que hicimos a una serie de shocks que recibimos este año es un testimonio no solo de la convicción de este gobierno sobre el camino a seguir, sino también del compromiso de la sociedad argentina con este viaje de transformación en el que avanzamos".

Tanto Dujovne, como Sandleris como el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que expuso promediando el evento, recordaron que el gobierno recibió una economía con "serios desbalances".

En su discurso, Dujovne dijo: "estabilizamos la economía sin romper contratos ni cambiar las reglas del juego".

Sin embargo, uno de los fondos de inversión de largo plazo quiso conocer si los gobernadores que expusieron como actores políticos, podían garantizar reglas claras a futuro.

Estaban los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey; de Jujuy, Gerardo Morales; y de Neuquén, Omar Gutiérrez. "El tema de lo que es obvio, la seguridad en términos de inversiones y el respeto de la propiedad privada", corroboró Urtubey, en caso de que el próximo gobierno sea de la oposición. Afirmó que se trata de empresarios que ya están invirtiendo en Argentina, muy interesados en los recursos naturales del país.

Por su parte, Dujovne quiso mostrar respaldo al progarma "Vemos un apoyo social continuo incluso en el contexto de una recesión con alta inflación". Y afirmó: "Cuando la tormenta actual por fin se despeje, veremos macro fundamentales más fuertes, una economía más competitiva y un país con instituciones más fuertes".

Sin embargo, la preocupación por las altas tasas de interés también sobrevoló el encuentro.

Al cierre, Sandleris indicó: "De la misma manera que sobrecumplimos nuestro objetivo de base monetaria en los meses previos, también lo haremos en diciembre si percibimos que el aumento en la demanda de dinero no es el que proyectábamos". Y que el mismo criterio se aplicará "si el tipo de cambio eventualmente se ubicara por debajo de la zona de no intervención".

"Expandiremos la base monetaria a través de la compra de divisas sólo a un ritmo consistente con el crecimiento de la demanda de dinero", afirmó.

En el salón Versalles también expusieron Miguel Gutiérrez (YPF), Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy), Gastón Remy (Vista Oil&Gas). También Mariano Bosch (Adecoagro), Eduardo Elsztain (IRSA). Estuvieron presentes Daniel Pellegrina (Sociedad Rural), Gustavo Weiss (Camarco), Federico Braun (La Anónima), Daniel Marx, Daniel Funes de Rioja (UIA), economistas del BID y el Banco Mundial. Y también del fondo de inversión Pimco.

Además, el embajador argentino en los EE.UU., Fernando Oris de Roa, y el presidente de la OPIC, Ray Washburne, quien más tarde anunció la intención de la agencia de financiar unos u$s 800 millones sobre proyectos por u$s 3000 millones en infraestructura, energía y transporte.

Tras una reunión con Gutiérrez, Dujovne partió hacia el encuentro que mantuvo el presidente Mauricio Macri con representantes del Bank of America.