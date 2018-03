Inundaciones, economía, AFA, y el 5 de Franco: 13 frases del discurso de Macri

Desde la Casa Rosada, y en su primera conferencia de prensa del año, el presidente Mauricio Macri habló de todo y contestó también: inundaciones, inseguridad, Panama Papers, Trump, economía, AFA, Nisman, FMI, Lewis y Lago Escondido, control migratorio, Arribas, empleo, seguridad.

"El 5 de mi papá es como un 10 tuyo", le respondió a una periodista que le consultó qué pensaba de lo dicho por su padre sobre la gestión del Gobierno de Cambiemos.



FMI

El presidente Mauricio Macri minimizó hoy la evaluación realizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), según la cual la Argentina crecerá menos de lo previsto en el corto plazo. “Son proyecciones que se hacen. Lo importante es volver a crecer, y el desafío es crecer 20 años seguidos”, relativizó el mandatario el informe difundido ayer.

Panama Papers

El mandatario reclamó a la Justicia que no demore más en expedirse sobre la causa abierta en su contra y pidió que el expediente “no se siga derivando a otras cosas que no tienen que ver” con sus “declaraciones juradas”. “Me encantaría que en un momento dado el juez diga que todas las denuncias que me hicieron son mentiras, que no era accionista (de una empresa offshore), que no cobré dinero”, resaltó.

Donald Trump

Sobre la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos espera que “le dé importancia a la relación con Argentina” desde el próximo 20 de enero, cuando asuma la presidencia de los Estados Unidos. “Él me lo manifestó en nuestra conversación telefónica. Hay un enorme camino a recorrer juntos, y hay una relación que tiene que ser de mutuo beneficio”, afirmó.

Lewis y Lago Escondido

Encendida defensa al millonario Joe Lewis por Lago Escondido. El presidente Mauricio Macri dijo hoy no comprender la “sistemática búsqueda para agredirlo”. Además, reconoció que lo conoce “de años” y es amigo. “Él compró a dueños privados un campo, lo desarrolló, da trabajo a un montón de gente”, destacó el Presidente, por lo que declaró que “no” entiende “la sistemática búsqueda para agredirlo”.

AFA

El presidente Macri reiteró que el Estado no financiar al fútbol y apuntó contra la AFA. “El fútbol está en una crisis terminal tal vez peor de lo que recibimos el país y sus dirigentes en lugar de encarar el tema siguen tratando de encontrar un atajo. En decisión avalada por la ciudadanía por aclamación, el Estado no participará más en la financiación del fútbol”, señaló.

Nisman

Sobre la muerte de Nisman. Macri considera que la investigación de la muerte del exfiscal “está en el camino correcto” y se esperanzó en que “en un tiempo razonable pueda conocerse la verdad”.

Control migratorio

“No” permitiremos que el “crimen siga eligiendo a la Argentina para venir a delinquir”. El presidente Mauricio Macri defendió la iniciativa. “Necesitamos articular con los demás países para saber quién es quién y no actuar después de que sucedió. Lo primero que tenemos que lograr es actuar preventivamente”, indicó.

Caso Arribas

El presidente Macri defendió al director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y calificó como “un cuento” la situación, al sostener que, en la “transación por la venta de un departamento, quien compró usó un cambista de muchos clientes, incluido Odebrecht”.

Economía y empleo

El mandatario aseguró que en el país “está creciendo el empleo” y eso “es coherente” con que la economía ha “empezado a crecer”, aunque admitió que puede “haber una empresa con problemas que cierra, pero muchas más están abriendo”.

La calificación de su padre

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que la calificación de 5 puntos que le puso su padre Franco a su primer año de gestión en la Casa Rosada es como un 10 de otra persona. “Teniendo en cuenta lo severo que es conmigo, un 5 es como un 10 tuyo”, le dijo a la periodista que le consultó.

Código penal juvenil

El Presidente resaltó la elaboración de un Código Penal Juvenil al asegurar que “merecemos debatirlo” al advertir que “la Argentina se transformó en un país atractivo para el crimen”. “Hay un debate que se viene con el nuevo Código Penal y el Código Penal Juvenil, que va a ser muy interesante”, dijo.

Seguridad

Macri aseguró que las mejoras en la seguridad “este año tiene que empezar a notarse” debido a “los esfuerzos” que ha hecho el Gobierno para controlar las fronteras y combatir el narcotráfico, pero destacó que se trata de “un largo camino” y la solución “no es de un día para el otro”.

Inundaciones e inversión

“El cambio climático nos está pasando facturas”, dijo al hablar de las inundaciones que tanto están afectando hoy, principalmente, en Santa Fe.” Hay que asistir, estar cerca, encontrar paliativos. Y luego con tiempo hay que invertir en infraestructura. Este cambio en los regímenes de lluvia vino para quedarse. Hay que hacer las obras necesarias e invertir en infraestructura”, sostuvo.