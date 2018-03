Intercambio comercial con Francia está en mínimos históricos

Si bien en el marco de su visita al país, el presidente de Francia, Francois Hollande, manifestó sus intenciones de incrementar las relaciones comerciales bilaterales y apoyar a Argentina en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la incidencia del país europeo en el intercambio exterior local se ubica por debajo de 2%.

De acuerdo con el trabajo, el intercambio comercial franco-argentino se encuentra en mínimos históricos y hay que remontarse a la Segunda Guerra Mundial para contar con niveles inferiores en los últimos 130 años.

"Desde 2002 a la fecha, la incidencia de Francia en el intercambio exterior argentino se ha ubicado por debajo del 2%, el nivel más bajo desde que se cuenta con registros, con excepción del período de la Segunda Guerra Mundial", resaltó la entidad que preside Carlos de la Vega.

El informe añadió que en 2014, último año con información completa disponible, la participación fue de 1,3%. Ese año, añadió: "las exportaciones argentinas hacia Francia llegaron a u$s 320 millones, lo que implicó una caída interanual de 25,7%, en tanto las importaciones con ese origen fueron de u$s 1419 millones de dólares, 31,6% menos que en el año previo".

"Esto dio como resultado un saldo negativo para Argentina de u$s 1099 millones de dólares, que consolida la tendencia deficitaria de los últimos años", indicó la CAC.

Y agregó que "la participación de Francia en el total exportado por Argentina en 2014 fue de 0,5%, en tanto que la incidencia dentro de las importaciones fue de 2,2%".

En tanto, en los primeros diez meses de 2015, las exportaciones hacia Francia contabilizaron u$s 297 millones, contra compras de ese origen por u$s 1253 millones, lo que arrojó un déficit para Argentina de u$s 956 millones.

"Estos datos implican que el comercio bilateral no mostró una recuperación el año pasado: de hecho, en relación a igual período de 2014, se registró una baja de 0,2% en el total comerciado", advirtió la CAC.

En lo que respecta a la composición del comercio bilateral, dentro de las exportaciones se observa una elevada participación de productos primarios alimenticios.

Los primeros lugares fueron para harina de soja (17,8%); harina y pellets de soja (15%); aceite de girasol (7,8%); y moluscos congelados (5,1%).

Entre las importaciones, por su parte, hay un predominio de los productos manufacturados: aviones (15,5%); partes y accesorios para carrocerías (3,5%); medicamentos (2,8%) e insecticidas (2,2%).