Intendentes peronistas, duros con el Gobierno y con mensajes a la interna justicialista

Un grupo de 150 intendentes pertenecientes al bloque del Partido Justicialista (PJ) y Frente para la Victoria (FPV) mantuvo hoy una reunión en un plenario general en Chaco donde manifestó sus ‘disidencias‘ con respecto al gobierno de Mauricio Macri y denunció que la provincia de Buenos Aires “recibe fondos discrecionalmente” respecto de otros distritos.



Mientras continuaron las repercusiones por la situación interna del peronismo, los intendentes, que tendrán una segunda reunión el 10 de marzo en Formosa, reclamaron a la Corte Suprema de Justicia ‘la restitución del 15 por ciento de los recursos coparticipables‘ y acusaron al Gobierno de ‘manipulación excluyente de los recursos del Estado a provincias y municipios que responden exclusivamente a su proyecto político”.

El anfitrion y clave en el armado del encuentro fue el ahora intendente Jorge Capitanich.



Durante el encuentro, al que asistieron alrededor de 150 intendentes de todo el país, se pronunciaron ‘en defensa de los trabajadores despedidos en el marco del ajuste salvaje liderado por una devaluación sin plan‘ que estiman en ‘50 mil‘, se negaron a ‘retroceder a épocas aciagas y oscuras de nuestra patria‘ y denunciaron que ‘la provincia de Buenos Aires recibe fondos discrecionalmente para cubrir su déficit mientras que el resto de las provincias tienen paralizadas sus obras públicas‘.

“Manifestamos nuestra oposición a la propuesta de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia en comisión. Ambos miembros no poseen idoneidad moral e intelectual para el ejercicio del cargo. Manifestamos también nuestra oposición a la intervención del AFSCA y AFTIC por medio de un DNU. Manifestamos nuestro estupor cuando observamos que el Presidente se "enferma" para no asistir a la Cumbre de CELAC pero se "cura" para asistir a la cumbre de Davos, y no ejerce ante el Primer Ministro David Cameron la reivindicación de nuestra soberanía en las Islas Malvinas, no tiene agenda para atender a las Abuelas de Plaza de Mayo, y observamos el concepto de "atemporalidad" de resignar la historia y nuestra identidad desde los billetes del BCRA hasta los cuadros de nuestros patriotas latinoamericanos”, criticaron en un documento.

Sin embargo, advirtieron que “nuestra posición política nos permite respaldar la eliminación de los derechos de exportación para las economías regionales, la reducción de las retenciones a la soja y parcialmente compartimos el diseño de eliminación de las retenciones al maíz y trigo”. Aunque luego aclaran que “advertimos que estas decisiones son insuficientes si no existe capacidad de intervención del estado en la cadena de valor para regular la apropiación excedente”.

El documento tiene un capítulo dedicado a la interna partidaria: “Exigimos al Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista la conformación de un foro amplio con la participación de Gobernadores, Intendentes, Diputados y Senadores a los efectos de ejecutar una estrategia coordinada de oposición política en el contexto de esta transición hasta el recambio de autoridades, principalmente a partir del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación a los efectos de evitar la fractura interna y potenciar la unidad de concepción para lograr la unidad de acción”.

Tal como explicó El Cronista, el planteamiento formal vehiculiza una disputa con la “Liga de los gobernadores”, que acapara en los últimos días toda la atención de la Casa Rosada como ámbito para incidir en la oposición.

