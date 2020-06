Intendentes del conurbano piden a Kicillof endurecer ya la cuarentena

Un grupo de intendentes de los principales distritos del conurbano bonaerense reclamó en las últimas horas al gobernador Axel Kicillof aumentar en forma urgente las restricciones de circulación en el AMBA y endurecer las condiciones del aislamiento social y obligatorio ante el pico de contagios que registra la región metropolitana de Buenos Aires en los últimos días.

Esa posición fue expresada públicamente por los jefes comunales de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Avellaneda, Jorge Ferraresi, aunque sintetiza la opinión que los intendentes de varios distritos del conurbano le transmitieron ayer en una videoconferencia con Kicillof previo al decisivo encuentro que el gobernador mantendrá esta tarde con el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para resolver una nueva fase de la cuarentena.

"Hemos hecho un esfuerzo importante y compartimos la misma preocupación que tienen el Presidente y el gobernador, a quienes ya le transmitimos nuestro apoyo para que se vuelva a Fase 1, durante 15 días", indicó Ferraresi en declaraciones periodísticas.

Al respecto, el jefe comunal de Avellaneda se mostró preocupado por el incremento de los casos y dijo que en ese distrito "a la velocidad de contagios que tenemos, las camas que aún están vacías podrían llegar a ocuparse en 9 días más". "Necesitamos tener una respuesta solidaria de toda el área metropolitana, de tomar medidas que son muy difíciles, complejas, que requiere el esfuerzo que ya hicieron nuestros vecinos, pero necesitamos el último esfuerzo de tomarnos dos semanas más de un aislamiento en Fase 1", expresó.

A su vez, Espinoza destacó el "consenso unánime" que existe entre los jefes distritales del conurbano para "endurecer" la cuarentena general frente al crecimiento en la cantidad de casos de coronavirus. "Todos los intendentes, sin excepción, pedimos más medidas restrictivas. No podemos ignorar lo que ha pasado y pasa en el mundo. No podemos hacer de cuenta que a nosotros no nos va a pasar. Sería una peligrosa mezcla de soberbia, ingenuidad y desconocimiento", sostuvo el intendente de La Matanza.

Asimismo, el referente peronista destacó el "diálogo permanente" entre los intendentes y el gobernador bonaerense y afirmó que hay "consenso unánime sobre la necesidad de endurecer algunas medidas".

El planteo de los jefes comunales será trasladado esta tarde al presidente Alberto Fernández, en el marco de la reunión en la Quinta de Olivos para terminar de definir la nueva etapa de la cuarentena. "Desde que comenzó la pandemia se sostiene el trabajo y el diálogo entre el gobernador y todos los intendentes, más allá de la pertenencia a distintos partidos políticos", celebró.

Y añadió: "Hubo consenso en la idea de volver a una apertura de sólo comercios esenciales, y que el transporte público también sea exclusivo para trabajadores de actividades esenciales. En cuanto a industrias, desde ya que las esenciales deben permanecer abiertas, pero las que no lo son y fueron habilitadas a reabrir deberán ajustarse a protocolos más estrictos de salud y garantizar el transporte de sus empleados en forma particular, sin usar el transporte público".