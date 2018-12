Intendentes bonaerenses preparan un amparo contra la suba de tarifas

El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, adelantó hoy que los jefes comunales peronistas de la provincia de Buenos Aires preparan un amparo contra las subas de tarifas anunciados en las últimas horas y se quejó de que en el Gobierno nacional "pareciera que se juntan a la mañana para pensar cómo le joden la vida a la gente".

“Nadie podría explicar cómo es la justificación de los aumentos y cómo se estructura esa decisión. Pareciera que hay cuatro o cinco tipos en alguna torre de la ciudad de Buenos Aires que se juntan a la mañana para pensar cómo le joden la vida a la gente”, enfatizó Katopodis.



El intendente señaló que junto con sus pares peronistas buscan “hacer una presentación judicial, un amparo, una medida cautelar que le ponga un freno a esta decisión que es brutal”.



“Estamos conversando para que los 40 intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires podamos unificarnos en una sola presentación. Creemos que el aumento es desproporcionado, irracional y no cumple con una condición necesaria como es la audiencia pública”, señaló.



En declaraciones a FM Milenium, el jefe comunal señaló que “los intendentes nos vamos a poner al frente como cuando hace unos meses quiso transferirle a la gente el costo de la devaluación” sobre las tarifas.



“El Gobierno está tirando de la cuerda y abusando de la paciencia de la gente. Es momento, como lo hicimos en aquel momento, de ponerle un freno”, subrayó.



Katopodis advirtió que “no hay ningún argentino que tenga la expectativa de que su salario suba 40 o 50%” el año próximo, como los niveles de subas de tarifas anunciados.



Para el intendente de San Martín, en la gestión del presidente Mauricio Macri “no tienen registro de la realidad, no entienden lo que está pasando”.



“¿Qué sentido tiene seguir pegándole en la cabeza a una economía que se está cayendo a pedazos?”, se preguntó, al tiempo que consideró que “este tarifazo interminable nos parece una locura, un despropósito”.



“Este Gobierno no tiene descanso ni en las fiestas ni en un contexto tan complicado como el que venimos sufriendo. El aumento que se viene anunciando del agua, de la luz, de transporte golpea a las familias que tienen que pagar todos estos aumentos con el mismo bolsillo. Hay que entender que los salarios no aumentaron ni van aumentar en esa proporción, estamos hablando de seguir destruyendo el consumo y el mercado interno”, remarcó.



Además, afirmó: “no entendemos como este Gobierno sigue aplicando la misma receta y no tiene registro de lo que viene pasando en San Martín y en otros lugares del conurbano donde todo está peor; se perdieron 130 mil empleos industriales”.