Insaurralde dio marcha atrás con la tasa extra sobre los combustibles

Menos de una semana después de quedar habilitado por el Consejo Deliberante local, el intendente de Lomas de Zamora, Martin Insaurralde, resolvió que no aplicará la tasa extraordinaria sobre el expendio de combustibles en ese partido del sur del conurbano.

La decisión se adoptó tras las fuertes quejas de vecinos y comerciantes de ese distrito.

Según escribió el intendente en su cuenta de Twitter: "Escuchamos a la gente y tomamos la decisión de no cargar sobre los lomenses el costo del ajuste de la Nación y la Provincia".

Si bien Insaurralde se atribuyó la decisión de "no trasladar el costo del ajuste de Cambiemos" a los vecinos del municipio que lidera, lo cierto es que la aplicación para 2019 de una tasa extraordinaria de 40 centavos extra por litro de nafta y 15 centavos adicionales por metro cúbico de GNC había llegado al Concejo Deliberante de la mano de los ediles oficialistas.

Mirá también Flojos de papeles: quiénes son los macristas acusados por Stolbizer Bajo la lupa, la asociación civil que preside la exdiputada, denunció a funcionarios y exfuncionarios nacionales por irregularidades en sus declaraciones juradas. La lista de los apuntados.

Como informó El Cronista en su edición del pasado miércoles 12, la tasa sobre los combustibles había sido ideada para sostener el plan de mantenimiento vial del distrito.

En ese sentido, desde Lomas de Zamora habían remarcado que este año se asfaltaron 300 calles y que para 2019 buscaban mejorar y profundizar las obras.

Al anunciar que no aplicará la tasa sobre los combustibles, Insaurralde planteó que Lomas de Zamora "en los últimos 3 años incorporó muchísimas responsabilidades que derivaron la Nación y la Provincia sin los recursos necesarios para poder afrontarlas".

Y añadió: "Por eso nos vimos en la necesidad de pensar alternativas. Pero en la calle y a través de las redes sociales los vecinos me plantearon con mucho respeto algo totalmente lógico: que no dan más. No pueden aguantar más aumentos por la situación económica", sostuvo.

Y agregó que su gestión continuará "redoblando los esfuerzos para reclamar los recursos que nos correspondan y poder cuidar a todas las familias".

Además de la ahora desestimada tasa extra al combustible, ahora desestimada, Lomas de Zamora aplicará un incremento de 35% en la Tasa de Servicios Generales (similar al ABL porteño).

Según fuentes del Municipio, la suba de la TSG quedará por debajo de la inflación de este año, que estima en un 50%, y se trata de la principal fuente de recursos del distrito para afrontar los programas de gestión municipal.

El intento por aplicar una tasa a los combustibles, similar a la que aplican distritos del norte bonaerense, se produjo en medio del análisis que hicieron varios intendentes para garantizarse de alguna manera recaudación ante la recesión económica.

Es que muchos distritos tienen incertidumbre sobre el impacto que la recesión en la recaudación comunal y también el costo del traspaso de la tarifa social de los servicios de transporte, electricidad y agua cuando se agote la partida presupuestaria.