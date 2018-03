Inmobiliarias esperan para este año fuerte crecimiento de centros logísticos

El mercado inmobiliario industrial, que comprende centros logísticos premium, parques industriales y naves industriales de Buenos Aires, creció 10,4% en sus inventarios el año pasado, y se espera que en el corriente se sumen otros 266.500 metros cuadrados.

La consultora inmobiliaria corporativa Colliers International realizó un relevamiento de los inmuebles industriales del segundo semestre de 2015.

Según la investigación, durante el segundo semestre de 2015 se incorporaron 26.989 metros cuadrados al inventario de Centros Logísticos Premium (CLP), el cual actualmente abarca 48 centros y totaliza 1.443.341 metros cuadrados.

Al realizar una comparación interanual, se verifica que se han incorporado 135.945 metros cuadrados, lo que representa 10,4% de crecimiento del inventario durante 2015; y se espera que en 2016 se sumen otros 266.500 metros cuadrados.

El informe indica que la tasa de vacancia ha aumentado levemente en relación con el semestre anterior (cuando fue de 5,8%) al ubicarse en 6,2%, significando una disponibilidad de 88.891 metros cuadrados de superficie ofrecida en alquiler.

Por otra parte, al analizar el comportamiento de la demanda, se aprecia una absorción neta positiva de 32.452 metros cuadrados.

"La correlación entre la superficie incorporada al inventario y la absorción confirma la tendencia según la cual los desarrolladores construyen a medida para sus inquilinos, los cuales ante la imposibilidad de girar divisas al exterior optan por acumular stock y tomar mayor superficie", comentó Gonzalo Gianola, director de Industrias de Colliers Internacional, sobre la situación anterior al levantamiento del cepo cambiario.

Respecto de los precios promedio de alquiler solicitado de los Centros Logísticos Premium (CLP), estos se hallan actualmente en u$s 8 por metro cuadrado, 4% debajo del semestre anterior (u$s 8,3 por metro cuadrado). En términos anuales la variación ha sido del 11,1%, pasando de u$s 7,2 en 2014 a u$s 8 por metro cuadrado en 2015.