Inflación: estiman que hubo un salto en mayo y ven presión extra por restricciones a importadores

Luego del bajo dato de abril, la inflación marcaría en mayo un comienzo de aceleración a partir del impacto del aumento de la emisión monetaria, señalaron analistas, al tiempo que coincidieron en que las restricciones del Banco Central (BCRA) para el acceso al mercado cambiario a las empresas importadoras sumarán presión sobre los precios.

A pesar del último refuerzo del aislamiento obligatorio que volvió a cerrar una parte de la economía que se había flexibilizado, economistas señalaron a El Cronista que registraron un aumento de la inflación en las últimas semanas.

Matías Rajnerman, de Ecolatina, indicó que en la segunda mitad de mayo se observó una aceleración de la medición con respecto a la primera quincena, que había cerrado en 1,7%, que podría dejar a la variación mensual en torno al 2% o más.

Luciano Cohan, de Seido, percibe una dinámica similar. Consideró que la crecida puede responder a una base muy baja tras el 1,5% de abril y que ya comenzó a impactar el incremento “disruptivo” de la emisión monetaria que se produjo hace casi dos meses.

“La inflación ya empezó a acelerarse de nuevo desde hace algunas semanas, incluso antes de lo del BCRA. Se viene de seis semanas de inflación muy baja entre abril y primera mitad de mayo, con lo cual está rebotando”, señaló.

En tanto, FIEL publicó su medición de inflación de mayo que realiza en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La variación fue de 1,3%, en línea con el dato de abril, y de 41,3% en la comparación interanual. Además, resaltó un bajo aumento del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, de 0,7%, aunque en el acumulado de los últimos 12 meses consolidó un incremento de 51,2%, casi 10 puntos sobre el nivel general.

Los analistas también pusieron el acento sobre la medida del BCRA que impuso restricciones en el acceso del mercado de cambios oficial para las empresas que quieran adquirir divisas para comprar bienes del exterior.

“Las mayores restricciones al acceso del MULC (mercado único y libre de cambios) para importadores y la utilización de dólares en cuenta implicará mayor cobertura de importadores a través de mayor marcaje al tipo de cambio contado con liquidación”, sostuvo Esteban Domecq, de Invecq.

En ese sentido, señaló que el tipo de cambio de referencia dependerá del valor de la divisa a la que podrán acceder los importadores y de la proyección futura del dólar, teniendo en cuenta el ciclo de vida de cada negocio.

“Cuantas más restricciones haya para acceder al MULC, más están forzando a importadores a marcar al paralelo, y mayor especulación en el corto plazo sobre la devaluación esperada del tipo de cambio oficial”, afirmó Domecq, que destacó que el Central priorizó frenar el drenaje de reservas “a costa de mayor inflación”.

El Central dispuso que las empresas deberán utilizar sus divisas para importar antes de poder comprar en el MULC.

Rajnerman resaltó que la medida puede generar una suerte de “devaluación encubierta” al poner el dólar de importación “más caro”. “Antes una empresa que tomaba como referencia $ 70 por dólar para importar, hoy tiene que tomar $ 110”, señaló.

Así, el analista de Ecolatina proyecta una aceleración de la inflación por este motivo, aunque evitó hablar de una “disparada”, al tiempo que pronostica una caída de importaciones debido a que las empresas probablemente prefieran usar su liquidez en dólares no importar productos en un contexto de confinamiento como el actual.

“Habrá un poco más de inflación, hay que ver cuánto se puede trasladar a precios en este contexto, no sé si una disparada pero sí una aceleración. Por otro lado van a caer las importaciones, porque muchas empresas antes de usar sus dólares van a preferir no importar productos que no saben si van a poder vender, cuándo ni con qué márgenes”, comentó.

Por su parte, Cohan aseveró que la influencia de la medida sobre los precios dependerá de cuán restrictiva resulte en la práctica.

“Algo debería influir, va a depender de cuán restrictivo resulta en la práctica en el acceso al MULC a los importadores. Para los importadores a los que se les cierre el dólar oficial esto equivale a una devaluación de casi 60%, eso se va a reflejar en sus precios”, señaló.