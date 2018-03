Inflación e importaciones: De Mendiguren cargó contra la estrategia del macrismo

El diputado del Frente Renovador y dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA) José Ignacio De Mendiguren cargó hoy contra las amenazas del Gobierno de Mauricio Macri de abrir las importaciones en los sectores que muestren subas desmedidas.

“Hoy el mundo está en vendedor. Brasil no crece sino que decrece la industria el 10%. En ese escenario, hay stock que está dando vuelta por el mundo y que no tiene costo, que se va a colocar al precio que se lo compre. Los países serios tratan de no importar la crisis de otro, no importar empleo ajeno cuando usted tiene problemas de empleo”, arrancó “el vasco” De Mendiguren en diálogo con Radio Del Plata.

“Entonces –siguió- tratan de administrar lo que pueden: su mercado interno. El mercado interno es casi el 80% del nivel de actividad y el motor de ese mercado es el poder adquisitivo del salario. Hay que tener trabajo y ese trabajo tiene que tener poder adquisitivo”.

El diputado massista admitió que “hay que tomar las medidas que hay que tomar”, en un elíptico reconocimiento de que el Gobierno debía corregir ciertas distorsiones en la macroeconomía.

Y aunque afirmó que hoy “la inflación es hoy el enemigo de todos”, pidió no errarle al diagnóstico, algo que dejó en claro que, según él, está haciendo el Gobierno. Según argumentó, tanto en el sector de la carne como en el textil, los precios que reciben los productores son bajos y están muy lejos de los que se le cobran a los consumidores. Por eso cuestionó duramente la amenaza del macrismo de abrir la importación para bajar los valores finales.

“Si la solución, en vez de entender la cadena, es ‘abro la exportación y me compro estos stocks que están dando vueltas por el mundo’, (después resulta que) importó el mayorista, el distribuidor, el que no quiere producir localmente, pero cuando se acabó el stock predatorio, destruyó el empleo local y no resolvió el problema”, vaticinó.

Y concluyó: “No cometamos los mismos errores. La Argentina importadora unilateral destruyó empleo y no mejoró el salario”.