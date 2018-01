Inflación, dólar, tasas y actividad: qué esperan los economistas para 2018

Si se cumplen las proyecciones de los analistas, el dolar subirá a lo largo de todo este año alrededor del 13 por ciento (poco más de 2,5 pesos), lo que implicaría una nueva apreciación de la moneda local, ya que la inflacion prevista es de alrededor del 18,5%, luego de que los pronósticos fueran corregidos al alza después de que el Gobierno anunciara, a fin de 2017, el relajamiento de las metas de inflacion.

La encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC) de enero se convirtió en el primer relevamiento que recogió el cambio en las proyecciones que siguió a la modificación de las metas de inflación (las de este año pasaron del 10%, con una margen de +/- 2 puntos porcentuales, al 15%, en lo que se vio como un triunfo del ala más política del equipo económico del Gobierno sobre la postura que mantenía el Banco Central), ya que el último relevamiento de expectativas que realiza fin de mes la entidad monetaria no llegó a tomar las nuevas estimaciones.

Esta EMEC –cerrada el 13 de enero y respondida por 11 centros de investigación- muestra también el impacto sobre las proyecciones de la aceleración que tuvo la cotización del dólar entre fines de diciembre y principios de este mes, ratifica los cálculos hechos para el Producto Bruto Interno de 2017 (coincidentes, por otra parte, con lo que ahora prevén ‘en off’ desde el propio Gobierno) y empeora las expectativas sobre los números finales de comercio exterior del año pasado, con una proyección de un mayor déficit para este año.

Inflación

El cambio en las metas de inflación tuvo un impacto inmediato, ya comentado, en las expectativas para 2018.

La EMEC de diciembre proyectaba para este año un aumento de alrededor del 17% en los precios minoristas (16,9% según la mediana, 17,34% según el promedio) que saltó más de 1 puntos porcentual en enero: ahora la estimación es que la inflación de todo 2018 será del 18,5% (con números prácticamente idénticos según mediana y promedio).

En la encuesta de este mes, el piso de inflación esperado para este año es del 17,3% y el máximo, del 20%, lo que implica que ninguno de los participantes en la encuesta cree que se cumplan las nuevas metas (aunque tampoco esperaban que se cumplieran las viejas).

Dólar

Para fin de año, la EMEC proyecta que el dólar costará en promedio en el mercado minorista alrededor de $ 21,5 (con valores algo más alto según el promedio que según la mediana de respuestas).

El precio esperado para el dólar a fin de 2018 es más alto que hace un mes

El cálculo muestra un salto con respecto a las expectativas de la encuesta de diciembre ($ 20,5) e implica una nueva apreciación del peso con respecto al dólar (ya que el nuevo valor implicaría una devaluación nominal de alrededor del 13% para todo el año, cinco puntos menos que la inflación proyectada por los mismos analistas).

Para fin de este mes, los analistas prevén un dólar ligeramente por debajo de los $ 19 y para fin de 2019, de alrededor del $ 24 (en un rango que va desde los $ 22,8 a los $ 26).

Tasas y reservas

Por lo menos hasta hace una semana, el mercado no esperaba que en su próximo anuncio de política monetaria (el martes 23) el Banco Central anuncie una nueva baja de tasa de referencia (la del centro del corredor de pases a 7 días): la proyección según la mediana es que será del 28% (y, por el promedio, de 27,825%), que es el nivel al que la bajó en el último anuncios.

Sí esperan que haya un camino descendente: para el último anuncio de febrero la tasa esperada es del 27% (mediana; 27,25% según el promedio) y para fin de año, del 23,75 (mediana; 23,5% según el promedio).

Para los plazos fijos, proyectan una tasa del 21,5% para fin de este mes y del 17,8% para fin de año; y para la BADLAR, de 23% para fin de enero y del 19,5% para el 31 de diciembre.

En cuanto a las reservas (que pese a las caídas de los últimos días se mantienen por encima de los u$s 62.000 millones), los analistas prevén que queden apenas por debajo de los u$s 63.000 millones a fin de mes y en torno a los u$s 64.000 millones a fin de año.

Comercio exterior

Para este año, la EMEC preanuncia un agravamiento del déficit comercial, con una ligera revisión en cuanto a cuál fue el rojo del año pasado (aún no informado oficialmente).

La EMEC prevé un mayor déficit comercial para este año

Los analistas estiman que en todo el año pasado las exportaciones sumaron u$s 59.022 millones y las importaciones, u$s 66.532 millones, lo que implica un déficit de u$s 8782 millones en 12 meses (en la encuesta de diciembre, el déficit previsto para el año era de algo más de u$s 7500 millones).

Para este año, la proyección es que las exportaciones aumentarán hasta los u$s 62.000 millones pero las importaciones también crecerán hasta los u$s 72.606 millones, con lo cual el déficit comercial superaría los u$s 10.000 millones.

Actividad

Las estimaciones sobre el PBI del año pasado son las que demostraron mayor estabilidad: la encuesta estima que la economía registró un crecimiento interanual del 3,5% en el cuarto trimestre (en diciembre, la proyección era del 3,8% por la mediana pero del 3,5% por el promedio de respuestas) y que el crecimiento promedio de 2017 con respecto a 2016 fue del 2,85% (la estimación en diciembre era casi idéntica).

Esa proyección de que el PBI creció el año pasado ligeramente por debajo del 3% coincide con los cálculos que realizan en el propio Gobierno y que admitieron, en off, algunos funcionarios. E implica que no se dispara el cupón de los bonos atados al PBI.

Para este año, los analistas prevén un crecimiento económico apenas menor, en torno al 2,5% (también estable con respecto a la proyección que hacían en diciembre), pero con un rango que va desde el 0,3% hasta el 3,3%

Cuentas fiscales

La EMEC proyecta para este año un déficit fiscal primario (sin tener en cuenta el pago de intereses de la deuda) equivalente al 3,2% del PBI, coincidente con la meta que se trazó el Gobierno.

Las respuestas fueron anteriores a que el Ministerio de Hacienda informara que en 2017 se sobrecumplieron las metas al cerrar con un rojo primario del 3,9% del PBI cuando el objetivo era el 4,2%, lo que sin embargo no impidió que, computando el pago de deuda, aumentara el déficit fiscal desde el 5,9% en 2016 al 6,1% el año pasado.

Los analistas esperan que la AFIP recauda más de $ 3,1 billones.

Con respecto a los ingresos tributarios, los analistas estiman que la AFIP recaudará alrededor de $ 700.000 millones en el primer trimestre y aproximadamente $ 3,1 billones a lo largo de todo el año.

Empleo

La encuesta estima un desempleo del 7,6% en el cierre del año pasado y proyecta un 8,85% para el primer trimestre del año, que por cuestiones estacionales tiene una tasa mayor que trimestre que lo precede.

Qué es la EMEC

La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas El Cronista (EMEC) se realiza una vez por mes desde junio de 2016 entre varios de los más destacados analistas del mercado, incluyendo bancos, consultoras, centros de investigación y asesores de inversión, a quienes se les pide que respondan un formulario con una treintrena de preguntas sobre 12 variables clave de la macroeconomía y las finanzas nacionales.

En la encuesta de noviembre participaron (por orden alfabético):Respondentes: ABECEB, Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación, Ecolatina, Econviews, Ficonomics, FIEL, Fundación Capital, IARAF, LCG y OJF & Asociados.