Industriales reclamaron a Prat-Gay medidas contra la inflación

Los principales directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) tuvieron ayer el primer encuentro formal de trabajo con el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. En la reunión, que tuvo lugar en el quinto piso de la cartera económica, se plantearon preocupaciones sobre inflación y consumo, al tiempo que se pidieron cambios tributarios.

El vicepresidente de la UIA y titular de la Coordinadora de Industrial de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, señaló a la agencia DyN que se habló de "la posibilidad de alguna reformulación a corto y mediano plazo de la estructura fiscal". Y es que entre otros asuntos, los industriales están preocupados por la incidencia acumulativa que tienen sobre los costos de las empresas algunos impuestos provinciales y tasas municipales. Pero, a su vez, le manifestaron al funcionario su malestar sobre el alza en los precios y su impacto sobre el consumo, aunque según dijo Funes de Rioja todavía no se observan "oscilaciones fuertes que afecten al empleo formal".

Los empresarios coincidieron con el titular de Hacienda en la necesidad de generar nuevas formas que estimulen la contratación, sobre todo para los que acceden al primer empleo. En ese marco, pidieron medidas fiscales que favorezcan la creación de puestos de trabajo, principalmente en la Pequeña y Mediana Empresa (pymes). En ese sentido, el titular de Hacienda adelantó que el Gobierno estudia la posibilidad de aplicar cambios destinados a reducir la presión tributaria sobre las industrias pequeñas.

La defensa y la promoción de las empresas argentinas en los mercados internacionales fue otro de los temas que sobrevoló la reunión. Al respecto, Prat-Gay pidió a los empresarios "alinear esfuerzos y defender lo que estamos haciendo" para agilizar el ingreso de Argentina al G-20, lo que favorecerá la llegada de inversiones y la creación de nuevos emprendimientos. "Fue una conversación fue muy positiva y abierta", consideró Funes de Rioja, quien señaló que Prat-Gay "tiene en sus manos el tema inflación, y queríamos que conociera la posición de la UIA".

Por otra parte, la conducción fabril trasladó al ministro su inquietud por el aumento de medidas proteccionistas, como las barreras para-arancelarias, en los mercados más importantes para la Argentina como Estados Unidos, la Unión Europea, China. Pese a los reclamos, los dirigentes aseguran que los puestos de trabajo industriales no están amenazados como consecuencia de las medidas del gobierno.

Los temas abordados fueron similares a los tratados durante la semana pasada por la mesa directiva de la UIA cuando se reunió con el ministro de Producción, Francisco Cabrera. A su vez, la semana pasada, la UIA presentó un informe que describe el estancamiento que desde 2011 sufre la economía y el sector productivo de las economías regionales en particular, advirtiendo sobre los problemas que se presentan este año.

A la reunión de ayer asistieron, por parte de la UIA, el presidente Adrián Kaufmann, y los vicepresidentes Funes de Rioja, Luis Betnaza, Cristiano Ratazzi, Luis Ureta Saenz, Eduardo Nogues y Miguel Azevedo.